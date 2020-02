Canada: 200 auto in maxi tamponamento, 2 morti e 100 feriti

Due persone sono morte e un centinaio sono rimaste ferite, di cui 9 in modo grave, in un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto oltre 200 auto su una autostrada alla periferia di Montreal, nel Quebec canadese. L'incidente a La Prairie è avvenuto intorno all'ora di pranzo di ieri: le immagini mostrano auto accartocciate, le une sopra le altre; circa 75 veicoli sono stati portati via mentre una cinquantina, che sono rimaste danneggiate in modo lieve, hanno potuto riprendere la strada. Nell'incidente sono rimasti coinvolti uno scuolabus, un camion cisterna con materiale infiammabile e altri mezzi. Secondo il ministro dei Trasporti del Quebec, Francois Bonnardel, a causare il maxi tamponamento sono state le rigide condizioni atmosferiche con la strada spazzata dal forte vento e da una nevicata che ha impedito la visibilità ai guidatori.