Cecilia Sala rischia di restare a lungo in carcere. Iran, le "torture mentali per spezzarti"

Cecilia Sala e i metodi iraniani. Un ex detenuto di Evin svela cosa succede in quel carcere

Cecilia Sala "rischia di restare a lungo in carcere in Iran". Lo sostiene un giornalista ed ex detenuto che è rimasto in prigione a Evin, proprio dove si trova Sala, per oltre 500 giorni. Le autorità iraniane ieri hanno spiegato così il motivo dell'arresto avvenuto lo scorso 19 dicembre: "Ha violato le leggi della Repubblica islamica". In che modo, però, non è dato sapere. Jason Rezaian, giornalista iraniano-americano nel 2014 fu arrestato in Iran con l’accusa di spionaggio e "propaganda contro il sistema" insieme alla moglie: lei - riporta Il Corriere della Sera - fu rilasciata dopo due mesi e mezzo, lui processato, condannato e liberato dopo un anno e mezzo grazie a uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti e lo sblocco di fondi iraniani congelati. Oggi è direttore delle iniziative per la libertà di stampa del Washington Post.

"L’unica cosa che mi aiutava quand’ero in isolamento a Evin - spiega Rezaian a Il Corriere - come Cecilia, era l'idea che a un certo punto sarebbe finita. Ti senti in Purgatorio, potresti essere destinato a restare là per un minuto o per sempre, i tuoi carcerieri ti dicono che potrebbero ucciderti, trattenerti in eterno o liberarti la notte stessa: una tortura mentale per spezzarti. Ogni minuto in più là dentro è un vero abuso, non solo un crimine: noi lo consideriamo un atto di terrore. "Per la legge americana prendere qualcuno in ostaggio è un atto di terrore e tenerlo in isolamento per più di 15 giorni è tortura".