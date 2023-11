Ci risiamo: in Cina misteriosa polmonite tra i bambini: "Ospedali stracolmi"

Picco di casi di polmonite in Cina: "Ospedali stracolmi di bimbi malati"

In Cina, da diverse settimane, si sta registrando una strana epidemia di polmonite che ha colpito soprattutto i bambini. L'emergenza sanitaria si presenta a quattro anni di distanza dall'inizio della pandemia di Covid, ed è stata inizialmente segnalata da ProMed, un sistema di sorveglianza accessibile al pubblico che monitora le epidemie di malattie umane e animali a livello globale.

La notifica sottolinea la presenza di "polmonite non diagnosticata" nei bambini, caratterizzata da febbre elevata e tracce nei polmoni, ma senza tosse. È interessante notare che ProMed, nel 2019, aveva lanciato il primo allarme su un virus respiratorio sconosciuto, successivamente ribattezzato Sars-CoV-2. I media asiatici focalizzano la loro attenzione soprattutto su Pechino e Liaoning come le metropoli più colpite da questa epidemia di polmonite. L'allarme sanitario è emerso in particolare a causa del crescente numero di casi che stanno affollando gli ospedali, dove molti bambini sono ricoverati anche negli spazi comuni per via della mancanza di posti letto.

L'Oms ha chiesto informazioni aggiuntive sulle recenti tendenze nella circolazione di patogeni conosciuti, inclusi quelli dell'influenza, il Sars-Cov-2 (il virus del Covid-19), il virus respiratorio sinciziale (RSV), la causa piu' frequente di patologia delle vie aeree inferiori nei lattanti, e il mycoplasma pneumoniae, oltre che sul grado di sovraffollamento del sistema sanitario. Le misure preventive sollecitate sono vaccinazioni, la distanza dalle persone ammalate, restare a casa in caso di contagio, lavarsi regolarmente le mani e indossare le mascherine.

L'Organizzazione mondiale della Sanita' ha inoltre sollecitato la popolazione cinese a "seguire misure per ridurre il rischio di malattie respiratorie", considerato il picco di casi segnalato fra i bambini nel nord del Paese. "L'Oms ha avanzato alla Cina una richiesta ufficiale per informazioni dettagliate su un incremento di malattie respiratorie e i casi di polmonite fra in bambini", scrive l'Organizzazione in una dichiarazione sui social.

Guarda il video degli ospedali sovraffolati