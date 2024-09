Cina, affonda un pericoloso sommergibile nucleare. Ma Pechino fa finta di niente e nasconde tutto

Un sommergibile cinese a propulsione nucleare di ultima generazione è affondato nei pressi di Wuhan. Il Governo aveva nascosto l'accaduto

Tra la fine di maggio e l'inizio di luglio un nuovo sottomarino d'attacco cinese a propulsione nucleare è affondato nei cantieri navali di Wuchang, lungo il fium Yangtze nelle provincia dell'Hubei. Si tratta del primo sommergibile della classe Zhou, costruito dalla China State Shipbuilding Corporation.

I cinesi hanno cercato di nascondere l'accaduto fino ad oggi ma i funzionari di alto livello statunitensi lo hanno scoperto sulla base dello studio delle immagini satellitari. La notizia è stata quindi riferita ai media americani. L'incidente, afferma un alto ufficiale delle forze armate USA, "solleva interrogativi più profondi sulle responsabilità interne all'Esercito Popolare di Liberazione e sulla supervisione dell'industria della difesa cinese, che è stata a lungo afflitta dalla corruzione".

Non è possibile al momento sapere come il sommergibile sia affondato e se ci siano state delle vittime ma gli esperti citati dal Wall Street Journal ritengono probabile che a bordo ci fosse del combustibile nucleare. Ci vorranno mesi prima che possa essere rimesso in mare. Dal 2022 secondo un rapporto del Pentagono la Cina ha aumentato la sua flotta a 6 sottomarini con missili balistici e altrettanti d'attacco a propulsione nucleare e 48 d'attacco con propulsione diesel. Si ritiene che la Cina possa arrivare a una flotta di 80 sommergibili entro il 2035.