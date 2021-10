Cina, nuova missione nello spazio con l'astronauta star Wang

La Cina ha lanciato la missione Shenzhou-13, con tre astronauti a bordo, che lavoreranno alla stazione spaziale cinese per sei mesi, nella più lunga missione spaziale mai programmata dal Paese asiatico. A bordo della navicella c'è anche l'astronauta Wang Yaping, la prima donna a entrare nella stazione spaziale cinese e a compiere attività extra-veicolari, le cosiddette "passeggiate spaziali", durante la permanenza in orbita.

Wang Yaping star della spedizione nello spazio

"La star della spedizione è lei, la compagna colonnello Wang Yaping, 41 anni e 1.567 ore di volo come pilota di aerei da trasporto dell’Esercito", scrive il Corriere della Sera. "Si è arruolata a 17 anni. A trent’anni entrò nell’élite dei taikonauti e fece un volo con la navicella Shenzhou-10 (Vascello divino) nel 2013". L’ente spaziale di Pechino ha deciso di insistere sulle presenze femminili, non tanto per questioni di parità di genere ma perché "le donne hanno dimostrato di essere molto adatte alle lunghe permanenze nello spazio".