Cina: "Usa non spingano alla guerra fredda. Covid? Ok a un'indagine equa"

Nella terza giornata dei lavori dell'Assemblea nazionale del popolo c'è in programma la revisione del nuovo piano di sviluppo e l'approvazione del codice civile. Ma è anche la giornata del punto in materia di politica estera, con il ministro Wang Yi che ha rilasciato diverse dichiarazioni su Stati Uniti, Europa, Hong Kong e Taiwan.

"Dagli Usa innumerevoli bugie"

La Cina accusa gli Stati Unti di avere diffuso “innumerevoli bugie” e “teorie di complotto” sulla Cina, ha iniziato Wang Yi nel corso della conferenza stampa annuale a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale del Popolo, il parlamento cinese. Gli Usa, ha detto Wang, “usano ogni opportunità per attaccare la Cina”, chiedendo a Washington di interrompere la diffusione di queste “bugie”.

"Gli Usa non spingano sulla guerra fredda"

Gli Usa devono smettere di nutrire la “pia illusione” di cambiare la Cina e di spingere la Cina “sull’orlo di una nuova Guerra Fredda”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. Cina e Stati Unti devono trovare un modo di “convivenza pacifica” e di cooperazione con differenti sistemi e culture, ha aggiunto.

"Molti dissensi, ma pronti alla cooperazione"

Cina e Stati unti sono divise da “molti disaccordi”, ma questo non minerà la cooperazione bilaterale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. La Cina, ha aggiunto, “rimane pronta a lavorare con gli Usa” sul principio di evitare lo scontro e difendendo la propria dignità. La Cina, ha proseguito Wang, intende “difendere la propria sovranità e integrità territoriale” e il proprio modello di sviluppo.

Hong Kong: Cina, "affare interno", no interferenze da nessuno

La Cina non tollererà interferenze “da alcun Paese” nella questione di Hong Kong, che è una questione interna della Cina. L’avvertimento arriva dal ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso della conferenza stampa annuale a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale del Popolo, il parlamento cinese, precisando che il governo cinese è responsabile della sicurezza nazionale, in riferimento alla legge su Hong Kong che potrebbe essere approvata nei prossimi giorni dall’Anp.

Coronavirus: Cina, indagine su origine sia "equa e costruttiva"

La Cina chiede che le indagini per l’identificazione dell’origine del coronavirus siano condotte in maniera “professionale, equa e costruttiva”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, che ha sottolineato il “contributo vitale” dell’Organizzazione Mondiale della sanità nella lotta contro il Covid-19. Chi ha seguito gli avvertimenti dell’Oms, ha detto Wang, ha riportato il virus sotto controllo, chi li ignorati ha pagato la scelta “a caro prezzo”.

Cina: "immorali e inaccettabili" cause legali per Covid-19

La Cina definisce “immorali e inaccettabili” le cause legali intraprese nel mondo contro il Paese per la pandemia di Covid-19. “La Cina di oggi non è quella di cento anni fa. Chiunque cerchi di usare ridicole accuse per minare la nostra sovranità andrà contro se stesso”, ha detto il ministro degli esteri cinese, Wang Yi, difendendo l’operato della Cina a livello internazionale all’indomani dello scoppio dell’epidemia. Ricattare la Cina sul Covid-19, ha scandito, “è una fantasia e non funzionerà”.

Cina: con Ue nessun disaccordo fondamentale, in programma summit

Cina e Unione Europea non hanno “disaccordi fondamentali” e devono rimanere partner strategici e non rivali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso della conferenza stampa di oggi, in riposta a una domanda sui 45 anni di relazioni bilaterali. “Stiamo pensando anche a uno speciale summit Cina-Ue al momento appropriato”, ha aggiunto Wang, senza scendere nei dettagli.

Cina: non cerchiamo egemonia, respingeremo ogni insulto

La Cina non cerca “egemonia” e rimane impegnata in una politica estera “indipendente” e volta alla pace. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in riposta a una domanda sulla crescente aggressività percepita all’estero da parte dei diplomatici cinese. La Cina, ha aggiunto Wang, non comincia battaglie e non agisce con “bullismo”, ma “respingeremo ogni insulto deliberato per difendere risolutamente il nostro onore nazionale e la nostra dignità” e “rifiuteremo ogni diffamazione senza fondamento con i fatti e per mantenere con risolutezza giustizia ed equità”.

Taiwan: Cina, Usa non ci sfidino su "riunificazione nazionale"

Duro avvertimento della Cina agli Stati Uniti sulla questione di Taiwan, che Pechino considera parte del proprio territorio. Gli Usa devono comprendere “l’alta sensibilità” della questione dell’isola “e non mettere alla prova la Cina sulla questione della riunificazione nazionale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, che non ha menzionato l’aggettivo “pacifica” a fianco della parola riunificazione.

Nord Corea: Cina a Usa, "non sprechi risultati, riparta dialogo"

La Cina chiede agli Stati Uniti di smettere di “sprecare i risultati” ottenuti nelle relazioni con la Corea del Nord, auspicando che le relazioni tra Washington e Pyongyang continuino. “Abbiamo visto passi positivi da parte della Corea del Nord, ma non sono stati ricambiati dagli Stati Uniti”, ha detto il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, e sono emerse “più incertezze” sulla questione nucleare nord-coreana. La Cina, ha aggiunto, “ha ripetutamente chiesto di ridurre le sanzioni” a cui è sottoposta Pyongyang e di creare le condizioni per un accordo sulla penisola coreana.