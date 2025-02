Colombia, la proposta choc del presidente Petro: "Legalizziamo la cocaina"

La Colombia vuole legalizzare la cocaina, la notizia fa il giro del mondo

Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha proposto di legalizzare la cocaina. L'annuncio ufficiale è arrivato in conferenza stampa e la notizia ha fatto subito il giro del mondo. Petro è finito nella bufera per queste frasi: "Quella droga è illegale solo perché è prodotta in America Latina" e ancora "la cocaina non fa più male del whisky". Le sue parole hanno suscitato in Colombia un intenso dibattito sul suo modo di interpretare la lotta al traffico di droga. Per Petro, infatti, l'illegalità della cocaina è dovuta a fattori geopolitici e non necessariamente al suo livello di nocività rispetto ad altre sostanze legali. Il presidente progressista ritiene che una soluzione efficace per contrastare il traffico di droga e le violenze sia proprio quella di renderla non più proibita.

"Legalizzare la cocaina - spiega - è una soluzione efficace contro la criminalità" E infatti, secondo il leader sudamericano ci sono sostanze come il fentayil, che hanno un impatto devastante negli Stati Uniti, ma che non sono soggette allo stesso livello di restrizioni. Il capo di Stato della Colombia ha inoltre suggerito che la legalizzazione della cocaina in tutto il mondo potrebbe rappresentare una soluzione efficace per smantellare il business illecito che sostiene le organizzazioni criminali.