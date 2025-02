Trump, la mano del tycoon inizia a farsi sentire. Smantellato l'ufficio di giustizia ambientale

Usa, Trump smantella l'ufficio di giustizia ambientale

I dipendenti dell’ufficio giustizia ambientale dell’Epa, l’agenzia federale dell’ambiente, verranno messi presto a riposo. Lo riporta il New York Times. La decisione è vista come il primo passo del presidente Donald Trump che aveva già firmato un ordine esecutivo per eliminare tutti i programmi federali di giustizia ambientale, che puntavano a proteggere le comunità di minoranze etniche e di ceti deboli dalle conseguenze dell’inquinamento.