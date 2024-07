Commissione Ue, von der Leyen parla agli eurodeputati e cerca il bis: tante rassicurazioni ai Verdi. A Meloni promette "nuove modalità di contrasto all'immigrazione"

Von der Leyen, 'manterremo la rotta sul Green Deal

Tante rassicurazioni ai Verdi. E una promessa a Giorgia Meloni: "Nuove modalità di contrasto all'immigrazione". Si può riassumere così l'intervento all'Eurocamera di Ursula von der Leyen davanti ai deputati che dovranno votare per la riconferma o meno alla presidenza della Comissione Ue.

La presidente della Commissione designata Ursula Von der Leyen si impegna a mantenere la rotta sul Green Deal europeo e intende lanciare un piano per l'industria pulita nei primi 100 giorni del mandato. E' quanto si legge nelle linee guida sui prossimi cinque anni di mandato pubblicate prima del dibattito in Aula al Parlamento europeo. "Questo preparerà la strada verso l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% per il 2040, che proporremo di inserire nella nostra legge europea sul clima", si legge nel documento in cui Von der Leyen annuncia che proporrà una legge per accelerare la decarbonizzazione industriale.

Von der Leyen, 'nominerò un Commissario per la Difesa'

"Per contribuire al coordinamento del lavoro sulla difesa a livello europeo, nominerò un Commissario per la Difesa, che lavorerà a stretto contatto con il prossimo Alto Rappresentante/Vicepresidente, in conformità con i trattati Trattati". E' quanto si legge nelle linee guida di Ursula Von der Leyen pubblicate poco prima del voto in aula sulla sua conferma alla presidenza della Commissione Ue. "Il nostro lavoro nei prossimi cinque anni si concentrerà sulla costruzione di una vera e propria Unione europea della Difesa. Gli Stati membri manterranno sempre la responsabilità delle proprie truppe, dalla dottrina allo schieramento, ma l'Europa può fare molto per sostenere e coordinare gli sforzi per rafforzare la base industriale della difesa, l'innovazione e il mercato unico", si legge ancora.

Von der Leyen: commissario e nuovo Patto per il Mediterraneo

"Nominero' un commissario per il Mediterraneo per concentrarsi sugli investimenti e partenariati, stabilita' economica, creazione di posti di lavoro, energia, sicurezza, migrazione e altri settori di interessi reciproci, rispettando i nostri valori e i principi. Lavorera' a stretto contatto con l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo documento programmatico per un secondo mandato. "Nell'ambito di un nuovo Patto per il Mediterraneo, svilupperemo i nostri partenariati strategici e il lavoro esistenti verso nuovi con responsabilita' chiare e risultati finali. Lavoreremo in aree di interesse condiviso, dagli investimenti nell'istruzione, infrastrutture e l'economia in generale ai partenariati per i talenti e percorsi legali", aggiunge. "Intensificheremo il nostro lavoro sui rimpatri e sulla prevenzione della migrazione illegale e lotta contro il traffico di esseri umani. Garantiro' un aumento della trasparenza nei confronti dell'Eurlamento europeo", evidenzia.

Von der Leyen: nuove modalita' contrasto migrazioni illegali

"Rifletteremo inoltre su nuove modalita' per contrastare la migrazione irregolare, rispettando il diritto internazionale e garantendo soluzioni sostenibili ed eque per i migranti stessi". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo documento programmatico per un secondo mandato.

Von der Leyen: Piano Ue alloggi con commissario dedicato

"La percentuale spesa del reddito familiare sull'edilizia abitativa e' aumentata notevolmente. Gli affitti e i prezzi delle case stanno lievitando. C'e' anche gap di investimenti significativo e crescente negli alloggi sociali e a prezzi accessibili. Per sostenere gli Stati membri nell'affrontare queste questioni, nominero' un commissario le cui responsabilita' includeranno l'alloggio, e proporro' una prima proposta europea in assoluto con un Piano per alloggi a prezzi accessibili". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo documento programmatico per un secondo mandato. ++ Von der Leyen: Piano per industria green nei primi 100 giorni

"Abbiamo bisogno di un nuovo Deal industriale green per industrie competitive e posti di lavoro di qualita' nei primi 100 giorni del mandato. La nostra attenzione sara' focalizzata sul supporto e creando le giuste condizioni per le aziende per raggiungere i nostri obiettivi comuni. Questo significa semplificare, investire e garantire accesso a risorse economiche, approvvigionamenti energetici e materie prime sostenibili e sicure". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo documento programmatico per un secondo mandato.

Von der Leyen: scudo aereo europeo sia simbolo Unione difesa

"Dobbiamo investire di piu', investire insieme e concentrarci sui progetti europei. Uno scudo aereo non solo per proteggere il nostro spazio aereo ma anche come simbolo forte dell'unita' dell'Ue in materia di difesa". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo discorso al Parlamento europeo per il voto di conferma a un secondo mandato.

Von der Leyen: spargimento sangue a Gaza va fermato ora

"Lo spargimento di sangue a Gaza deve fermarsi ora. Troppi bambini, donne e civili hanno perso la vita nella riposta di Israele al terrore di Hamas. La gente a Gaza non piu' supportare e l'umanita' non piu' supportare oltre". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo discorso al Parlamento europeo per il voto di conferma a un secondo mandato.

Von der Leyen:scudo per proteggere democrazia Ue da ingerenze

"Per molto tempo abbiamo dato la democrazia per scontata, ora e' minacciata". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo discorso al Parlamento europeo per il voto di conferma a un secondo mandato. "I nostri giornalisti, che ringrazio per il loro lavoro, stanno scoprendo spionaggio, disinformazione portati avanti da attori cinesi e russi. Mai nei recenti decenni e' stato visto un alto livello attacco", ha aggiunto. "Dobbiamo fermare attori stranieri nell'interferire nella nostra democrazia. E per farlo dobbiamo prendere misure forti. Se mi darete fiducia creeremo uno scudo per la democrazia europea", ha annunciato.