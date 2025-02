Congo, i ribelli dell'M23 dichiarano la tregua. L'annuncio ufficiale arrivato nella notte

Congo, i ribelli dell'M23 annunciano il cessate il fuoco umanitario

Gli M23, i ribelli congolesi sostenuti dal Ruanda entrati la settimana scorsa a Goma, hanno annunciato un cessate il fuoco "per ragioni umanitarie" a partire da oggi. In una nota diffusa nella notte, il gruppo afferma poi di "non avere alcuna intenzione di prendere il controllo di Bukavu o di altre località", come l'avanzata dei giorni scorsi nel Sud-Kivu faceva temere.

L'annuncio sul cessate il fuoco è arrivato dopo quello della partecipazione, sabato in Tanzania, del presidente congolese Felix Tshisekedi e del presidente ruandese Paul Kagame al vertice regionale congiunto della Comunità degli Stati dell'Africa dell'est e della Comunità di sviluppo dell'Africa australe.