Corea del Nord, nuovo lancio di volantini da attivisti del Sud: nuovi rischi

Attivisti sudcoreani hanno lanciato una nuova campagna di propaganda nei confronti della Nordcorea, con 500mila volantini, chiavette usb, e duemila banconote da un dollaro, lasciati cadere oltre il confine da palloni aerostatici. Una azione simile alla fine dello scorso maggio aveva provocato una dura reazione di Pyongyang, con la distruzione dell'ufficio di collegamento con Seul di Kaesong.

Il portavoce del gruppo "Combattenti per una Nord Corea libera", Park Sang Hak, ha annunciato l'avvio della nuova campagna in un comunicato. Il ministero dell'Unificazione, che in passato ha denunciato il gruppo, ha deplorato l'azione che, per il governo sudcoreano, non facilita le relazioni con il Paese vicino.