Corea del Nord, primi test missilistici di Kim durante l'era Biden

La Corea del nord ha testato due missili a corta gittata. E' il primo lancio da quando si e' insediato alla Casa Bianca Joe Biden. Il lancio, ha spiegato una fonte americana, e' avvenuto domenica, poco dopo una visita in Corea del Sud del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e del segretario alla Difesa, Lloyd Austin. Diversi esperti ritengono che si tratta di due missili 'cruise', che percorrono una traiettoria guidata. Secondo gli stessi esperti, sarebbe una "risposta relativamente moderata" alle manovre militari congiunte che hanno appena effettuato Washington e Seul.

A febbraio l'amministrazione Biden ha cercato di entrare in contatto con Pyongyang, ma il tentativo non e' andato a buon fine. Washington sta quindi mettendo a punto una strategia nei confronti del Paese guidato da Kim Jong Un. La settimana scorsa la Corea del Nord ha avvertito che non cambiera' idea riguardo agli Usa finche' non rinunceranno alla "politica ostile" nei suoi confronti.