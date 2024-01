Corea del Sud, accoltellato al collo il leader dell'opposizione Lee Jae-myung

Non è in pericolo di vita il leader del Partito Democratico della Corea del Sud ed ex candidato alla presidenza, Lee Jae-myung, aggredito con un coltello e pugnalato al collo nella città di Busan. Lo riferiscono i media locali. Lee Jae-myung, leader del maggior partito di opposizione, aveva appena visitato il cantiere di un nuovo aeroporto sull'isola di Gadeok a Busan; ed era circondato dai giornalisti che gli stavano facendo domande, quando è stato aggredito da un uomo che è riuscito ad avvicinarlo fingendosi un sostenitore. La scena dell'aggressione è stata registrata dai canali televisivi sudcoreani. Si vede Lee a terra mentre qualcuno gli preme un fazzoletto sul collo e la cattura all'istante dell'uomo, ancora non identificato, che ha compiuto il gesto.

L'aggressore gli si avvicina, confondendosi nella calca dei giornalisti, e si scaglia contro Lee, colpendolo al collo con un oggetto. Lee crolla a terra mentre chi gli è vicino si precipita ad aiutarlo. Il leader politico era comunque cosciente quando è stato portato in ospedale e la ferita non costituisce un pericolo. Secondo i media locali, l'aggressore è un uomo tra i 50 e i 60 anni che indossava una corona di carta con il nome di Lee. Capo del Partito Democratico, Lee é stato sconfitto di un soffio dal conservatore Yoon Suk Yeol nella serrata corsa presidenziale che si é svolta l'anno scorso (appena l'1% il margine di distacco). Costretto a lavorare da giovanissimo, nella campagna elettorale aveva puntato molto sulla sua figura di self-made-man, ma la sua immagine è stata offuscata da alcuni scandali; ed è stato processato con l'accusa di corruzione in relazione a un progetto di sviluppo mentre era sindaco della città di Seongnam. Il suo Partito democratico affronterà il partito di Yoon alle elezioni parlamentari di aprile.

L'uomo politico, che ha subito una lesione sul lato sinistro del collo, ha rischiato una massiccia emorragia dalla vena giugulare. L'attacco è accaduto intorno alle 10:30 ora locale, quando Lee aveva appena visitato il cantiere di un nuovo aeroporto sull'isola di Gadeok a Busan. Il leader politico è stato subito trasportato al Pusan National University Hospital mentre era ancora cosciente, sottoposto a cure di primo soccorso e poi trasportato in aereo al Seoul National University Hospital per un intervento chirurgico.

GUARDA IL VIDEO DELL'AGGRESSIONE