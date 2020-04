Coronavirus. A Dubai test del sangue sui passeggeri in partenza

Probabilmente quello che è stato fatto per la prima volta nell’ Aereoporto di Dubai sui passeggeri di un volo per la Tunisia è quello che aspetterà in un futuro nemmeno troppo prossimo tutti coloro che ritorneranno a volare.

I test fatti dal Dipartimento della Salute di Dubai hanno permesso di avere risultati entro i dieci minuti.

Un portavoce della Compagnia ha dichiarato che ‘stiamo predisponendo la possibilità di allargare a tutti i voli gli screening soprattutto per quei Paesi che richiederanno il certificato di salute da Covid-19’.

Il test sierologico utilizzato non è in grado di valutare l’infezione da Coronavirus ma controlla il grado di proteine nel sistema immunitario, gli anticorpi, attraverso un test del sangue.La presenza di anticorpi indica che una persona è stata esposta al virus e ha sviluppato difese contro lo stesso.

La FDA americana ha comunque osservato che nei primi giorni dell’infezione, quando la risposta immunitaria del corpo si sta ancora costruendo, gli anticorpi potrebbero non essere rilevati.

Ethiad ha inoltre annunciato che aprirà ad aprile, sempre nell’aereoporto di Dubai, un chiosco self-service per identificare le condizioni di salute dei viaggiatori, pure relativamente al Covid-19.

Un accorgimento utile per ripartire da quell’enorme buco finanziario provocato dallo stop ai voli. Un buco valutato dall’International Air Transport la stratosferica cifra di oltre 300 bilioni di dollari solo nel 2020, con una flessione del 55% rispetto all’anno precedente.

Unici voli fatti quelli per rimpatriare i cittadini stranieri in accordo con i Governi. Quello americano ne ha riportati a casa oltre 62000.