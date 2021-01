Coronavirus, a Taiwan registrato il primo decesso da maggio

New Taipei City

Taiwan ha registrato il primo decesso di un malato di Covid-19 da maggio, mentre l'isola è alle prese con un anomalo focolaio di casi trasmessi localmente. Secondo quanto riporta Reuters, la vittima è una donna 80enne con precedenti problemi di salute.

Era stata contagiata all'interno di un cluster legato a un ospedale, ha fatto sapere il ministro della Sanità, Chen Shih-chung. Taiwan aveva preso misure efficaci per controllare il coronavirus con la maggior parte dei suoi 909 casi confermati, rintracciati tra persone contagiatesi all'estero. Il nuovo focolaio ha per ora infettato 19 persone dall'inizio di gennaio ed è stato localizzato in un ospedale nella città settentrionale di Taoyuan.