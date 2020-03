Coronavirus, l'ambasciatore Russo: "Nostri specialisti diretti a Bergamo"

Coronavirus, i medici specialisti militari russi, arrivati da Mosca, tra domenica sera e ieri, nell'ambito della missione di aiuti all'Italia per l'emergenza Covid-19 "saranno inviati a Bergamo, una delle citta' del Nord Italia piu' colpite dall'epidemia"

Lo ha reso noto, in un'intervista esclusiva all'AGI, l'ambasciatore della Federazione russa in Italia, Sergey Razov, dopo i colloqui di coordinamento avuti tra i membri della delegazione russa e la parte italiana. "Scopo della visita dei medici russi", ha spiegato Razov, "non e' quello di effettuare consultazioni, ma di svolgere un lavoro pratico direttamente negli ospedali, fianco a fianco con i colleghi italiani".

"Per garantire una comunicazione efficace degli specialisti russi, il team e' accompagnato da un gruppo di interpreti militari", ha aggiunto l'ambasciatore, chiarendo che gli specialisti russi "rimarranno in Italia fino a una specifica decisione congiunta delle due parti". In concreto, nel nostro Paese sono arrivati: 122 medici militari, virologi ed epidemiologi, 8 equipe mediche composte da un terapeuta, epidemiologi, anestesista, infermiera e interprete;

30 unita' di mezzi speciali-unita' mobili (ciascuna composta da due veicoli) e moduli di elaborazione dati installati su veicoli 'Kamaz'. Inoltre, i velivoli russi hanno portato in Italia presidi di protezione, unita' mobili per la disinfezione dei mezzi di trasporto e del territorio, in grado di sanificare anche condutture idriche, attrezzature medicali tra cui alcune decine di ventilatori polmonari, macchine di analisi biologica e patogena, 100 mila sistemi di test, mascherine sanitarie di alta classe di protezione, guanti, mille completi di protezione, 700 completi medico-infettivologo e altre attrezzature varie.

"In particolare, e' arrivato in Italia un nuovissimo laboratorio, uno dei 15 di cui dispongono in totale le Forze di Difesa NBC. Tutto questo, attraverso il ministero della Difesa della Federazione russa a titolo gratuito", ha concluso Razov.