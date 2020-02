Coronavirus, siamo sicuri che tutti contino i casi? FdI: "Indagare sui morti"

"La Commissione Europea, tramite l'ECDC (Centro Europeo per il Controllo delle Malattie), deve richiedere immediatamente agli Stati membri un puntuale rapporto sulle cause delle morti naturali verificatesi sui rispettivi territori negli ultimi giorni". Lo dice in una nota il Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. "Abbiamo purtroppo imparato che il coronavirus si diffonde piuttosto facilmente. A fronte delle difficoltà incontrate e del ritardo di alcune scelte da parte del governo italiano, ci sono molti altri Paesi europei che nelle scorse settimane non hanno nemmeno adottato la misura, pur insufficiente, del blocco dei voli diretti da e per la Cina, eppure non rilevano ufficialmente numeri significativi di contagiati".

"E' difficile pensare che soltanto in Italia la diffusione del coronavirus abbia raggiunto un numero di contagi cosi' alti - aggiunge - per la sicurezza di tutti gli europei, e anche per evitare danni d'immagine ad esclusivo scapito dell'Italia, è doveroso quindi che le autorita' preposte si accertino immediatamente delle reali cause di morte di ogni singolo deceduto per cause naturali negli ultimi giorni. Soltanto cosi' potremo scongiurare il rischio che casi di coronavirus siano stati archiviati come decessi da normali influenze e avere certezza dell'effettivo livello di diffusione del virus", conlcude.