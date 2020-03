Coronavirus Francia, 45 mld di aiuti. Ed è fuga da Parigi: stazioni affollate

Coronavirus Francia, 45 miliardi aiuti a imprese e lavoratori

Il ministro francese delle Finanze, Bruno Le Maire, ha annunciato un pacchetto di aiuti per "45 miliardi di euro da destinare a imprese e lavoratori". Il governo, ha affermato Le Maire, stima "un calo dell'1% del Pil nel 2020". "Il coronavirus causera' anche una guerra economica e finanziaria", ha evidenziato l'esponente dell'esecutivo.

Coronavirus: stazioni Parigi affollate, fuga prima del blocco

Stazione ferroviarie affollate a Parigi: molti tentano di lasciare la capitale francese prima dell'entrata in vigore delle misure del blocco della circolazione, previsto a mezzogiorno, per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. Lo riporta BfmTv che segnala in particolare la stazione di Montparnasse.