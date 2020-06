Coronavirus, Honduras: il presidente e la moglie sono risultati positivi

Honduras: presidente positivo al coronavirus

Il presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernandez, ha annunciato di aver contratto il Covid-19, come sua moglie, Ana Garcia, ma che si sente abbastanza forte da superare la malattia.

Il capo di Stato ha dichiarato, sui media locali, che continuerà a esercitare le sue funzioni in smart working. Hernandez e Garcia sono la prima coppia presidenziale a essere stata contagiata nelle Americhe. "Come presidente della nazione, voglio comunicare che questo fine settimana ho iniziato a provare un po' di affaticamento e oggi mi è stato diagnosticato il Covid-19", ha affermato Hernandez.

"Credo che sia parte del rischio che si corre in queste responsabilità, per il mio lavoro non sono stato in grado di rimanere al cento per cento a casa, ora continuerò a svolgere tutta la mia attività in telelavoro, in isolamento", ha aggiunto.

Il presidente ha sottolineato che ha "sintomi lievi", ma che ha già iniziato con il trattamento Maiz, formula a quattro farmaci che l'Honduras promuove per fermare la malattia nei primi giorni, e che si sente meglio.