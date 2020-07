Coronavirus, in Florida record di contagi tra giovani di 25 e 35 anni

La Florida ha avuto in questi giorni un’esplosione di casi di positivi al test da Coronavirus.

Solo un paio di giorni fa sono stati registrati ben 15299 contagi fortunatamente con un basso numero di vittime.

Secondo l’Agenzia della Salute dello Stato molti ospedali sono al limite della loro capacità di accoglienza sulle terapie intensive.

I medici di Miami-Dade in particolare, la città che più è stata colpita, sono particolarmente preoccupati perchè nelle terapie intensive adesso stanno vedendo pazienti giovani.

Il direttore del reparto di terapia intensiva del Jackson Memorial Hospital ,De La Zerda, ha confermato come la maggior preoccupazione di questi nuovi casi stia per il cambio del genere dei pazienti e della severità dei loro casi.

‘I pazienti di oggi in terapia intensiva-conferma De La Zerda-sono pazienti più giovani. Due mesi fa l’età media era di 65 anni, adesso la media è tra i 25 e i 35, con i più ‘vecchi’ intorno ai 45. Quindi più giovani e mediamente più in salute’.

‘ Adesso non vediamo la maggioranza dei pazienti sofferenti di obesità-conferma il sanitario-adesso in terapia intensiva gli obesi sono solo il 20% mentre il resto è composto da persone giovani e in salute’.

Fino ad ora la mortalità è stata bassa ma i sanitari americani sono convinti che potrebbero cambiare , in peggio, i tassi di mortalità.

I sintomi che adesso si incontrano nei giovani pazienti sono una mancanza di ossigeno alta e la pressione sanguigna molto bassa. ‘In questa situazione-conferma DeLa Zerda-dobbiamo usare molti farmaci per riportare la pressione sanguigna a livelli normali e dare molto più ossigeno di quello che necessitavano i pazienti della prima ‘ondata’.

Gli ultimi mesi sono stati durissimi per tutto il personale sanitario e per le loro famiglie. Molti non hanno visto per settimane le loro famiglie e la situazione adesso non è certo migliorata.

‘In ogni caso-conclude il direttore-chiediamo molto più aiuto dalla comunità. Il senso di responsabilità verso gli altri e noi stessi dovrebbe essere più alto. Qui a Miami purtroppo non vedo troppa gente in giro con indosso le mascherine , e questo è più che un problema’.