Coronavirus, in Russia record di contagi in 24 ore: 10.633

La Russia segna un nuovo record nella conta dei casi di Covid-19: 10.633 in un solo giorno, per un totale che sale a 134.687. Adesso è il Paese con il maggior numero di nuovi casi accerati. Rispetto a Italia, SPagna o Stati Uniti, però, il tasso di mortalità per ora è molto più basso, con 1.280 marti di cui appena 8 nelle ultime 24 ore. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha detto che la capitale russa, che è l'epicentro dell'epidemia, non ha ancora passato il picco. A Mosca i nuovi casi sono stati 5.948 e il totale supera la metà del dato nazionale con 68.606 persone contagiate. Il presidente Vladimir Putin ha detto che la situazione resta "molto difficile". Nonostante il costante aumento dei casi, il governo ha indicato che potrebbe gradualmente revocare le misure di confinamento a partire dal 12 maggio, ma l'alleggerimento sarà su base regionale. Ieri Sobyanin aveva detto che circa il 2% dei residenti di Mosca - o più di 250.000 persone - ha il coronavirus. Secondo le statistiche ufficiali, Mosca ha una popolazione di 12,7 milioni di abitanti, ma si ritiene che la cifra reale sia più alta.​