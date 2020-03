Coronavirus, in Spagna chiusi tutti gli hotel: "Dobbiamo scegliere chi curare"

Coronavirus, in Spagna chiusi tutti gli alberghi del Paese tranne quelli a disposizione della sanità

In Spagna è arrivata la decisione del governo: chiusi tutti gli alberghi del Paese a eccezione di quelli per i servizi sanitari. La disposizione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dello Stato, ordina la sospensione dell'apertura al pubblico di tutti gli hotel e alloggi simili, e di brevi soggiorni come roulotte, entro sette giorni, in tutto il Paese, come riporta il quotidiano generalista El Paìs. La fornitura di servizi di sorveglianza, sicurezza e manutenzione in questi stabilimenti è consentita, si legge nel testo. Vale un'eccezione per chi aveva un alloggio di lunga permanenza al momento della dichiarazione dello stato di emergenza ma le condizioni di isolamento devono comunque essere soddisfatte e non possono essere accettati nelle strutture nuovi clienti.