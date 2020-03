Coronavirus, l'India decreta l'isolamento totale per 1,3 miliardi di persone

L'India decreta l'isolamento totale per gli 1,3 miliardi di persone residenti nel Paese. Lo ha dichiarato il premier indiano, Narendra Modi e il decreto durerà tre settimane. La misura scatterà a mezzanotte, le 19.30 in Italia. "A partire dalla mezzanotte di oggi, l'intero paese andra' in isolamento. Per salvare l'India, per salvare ogni cittadino, voi, la vostra famiglia", ha detto il capo del governo indiano in un discorso televisivo alla nazione.

L'ultima misura

Completo lockdown come in Italia dunque. L’ultima misura, più che altro simbolica, consisteva in un coprifuoco dalle sette di mattina alle nove di sera di domenica.