Coronavirus, l'Italia riapre i voli cargo con la Cina

La Gazzetta Ufficiale odierna ha pubblicato l'ordinanza del ministro della Salute Speranza che consente l'atterraggio dei voli cargo provenienti dalla Cina. In deroga a quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 - si legge nell'ordinanza odierna - e' autorizzato l'arrivo e la partenza su tutto il territorio nazionale dei voli cargo con provenienza Cina per la sola consegna ed il ricarico delle merci. Salvo diversa indicazione, all'equipaggio e all'eventuale personale sanitario di accompagnamento di strumentazione e/o materiale sanitario del volo, non si applicano le misure di quarantena. Al momento dell'arrivo in Italia i passeggeri sono tenuti a presentare una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' cinesi, comprovante la negativita' al COVID-19.

La stessa Gazzetta Ufficiale odierna pubblica un'altra ordinanza del ministro della Salute Speranza che stabilisce: "Per la durata dello stato di emergenza, indicato in premessa, ai fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonche' di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale, le operazioni di controllo sono effettuate anche nelle more del versamento previsto per il rilascio del nulla osta sanitario da parte del competente USMAF. Per la celerita' delle connesse operazioni doganali, della specifica finalita' della merce di cui al comma precedente deve essere data evidenza nella dichiarazione d'importazione".