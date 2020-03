Coronavirus, Macron 'copia' Conte: "Scuole chiuse, over 70 e malati a casa"

Coronavirus, Macron: Da lunedì scuole e università chiuse - "Da lunedì e fino a nuovo ordine le scuole, i collegi, le università sarannno chiuse, per una ragione semplice: i più giovani sono coloro che diffondo il più rapidamente il virus anche se i bambini sono più spesso asintomatici". Così il presidente francese Emmanuel Macron parlando alla nazione sull'emergenza coronavirus.

Coronavirus, Macron: Chi ha più di 70 anni o è malato cronico stia a casa - "Chiedo a tutte le persone di più di 70 anni, che soffrono di malattie croniche o chi è portatore di handicap di stare il più possibile a casa". Così il presidente francese Emmanuel Macron parlando alla nazione sull'emergenza coronavirus. "Potranno uscire, ma dovranno limitare al massimo i contatti", ha rimarcato.

Coronavirus, Macron conferma: Elezioni municipali si terranno domenica - "Ho fiducia nei sindaci che le cose saranno organizzate perfettamente in modo che non si costituiscano file e le distanze vengano rispettate", ma "è importante garantire la continuità della nostra vita democratica". Così il presidente francese Emmanuel Macron parlando alla nazione sull'emergenza coronavirus, confermando che le elezioni municipali si terranno domenica 15 marzo. EST NG01 scp 122014 MAR 20

Coronavirus: Macron, limitare al massimo gli spostamenti - In Francia i trasporti pubblici continueranno a funzionare regolarmente, ma il presidente, Emmanuel Macron, ha chiesto ai francesi di "limitare al massimo gli spostamenti" per contrastare la diffusione del coronavirus.



Coronavirus, Macron: Trasporti pubblici resteranno operativi - "I trasporti pubblici saranno mantenuti operativi", ma "invito i francesi a limitare gli spostamenti". Così il presidente francese Emmanuel Macron parlando alla nazione sull'emergenza coronavirus.



Coronavirus, Macron: Siamo solo a inizio epidemia, in tutta Europa accelera - "Siamo soltanto all'inizio di questa epidemia, in tutta Europa sta accelerando e si intensifica e la priorità per la nostra nazione sarà la salute". Così il presidente francese Emmanuel Macron parlando alla nazione sull'emergenza coronavirus.

Coronavirus, Johnson: ad oggi no alla chiusura delle scuole - "Faremo la cosa giusta al momento giusto, e ad oggi non chiudiamo le scuole": lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, illustrando alla stampa le misure decise dal governo per contenere il coronavirus, sottolineando che "il periodo più pericoloso non è ora, ma tra qualche settimana, a seconda di come si diffonderà". Ad oggi il Regno Unito ha registrato 10 decessi e 596 casi di infezione. "Da domani, chiunque abbia tosse o febbre dovrà rimanere in casa per almeno sette giorni", ha detto il premier, annunciando anche la cancellazione dei viaggi di istruzione all'estero per le scuole e invitando la persone anziane a non partecipare alle crociere.

Coronavirus, Johnson: Chi ha sintomi stia a casa una settimana - Isolamento a casa per sette giorni per chi abbia, per quanto lievi, tosse o febbre. È una delle misure annunciate dal premier britannico Boris Johnson, che ha rimarcato che il governo sconsiglia le gite scolastiche internazionali e sta solo "prendendo in considerazione la questione di vietare i grandi eventi". Confermata, al momento, l'apertura delle scuole.

Coronavirus: Premier prosegue con stadi aperti - Per l'immediato futuro la Premier League proseguira' senza cambiamenti, ne' rinvii nel calendario ne' partite a porte chiuse. E' quanto ha deciso oggi il governo britannico in accordo con il comitato medico-scientifico, non escludendo pero' che nelle prossime settimane potranno essere adottate misure precauzionali piu' restrittive. "Stiamo valutando la possibilita' di vietare i principali eventi, anche sportivi - ha dichiarato Boris Johnson -. Alla luce dell'evidenza scientifica, possiamo dire che finora avrebbe avuto un impatto limitato nella trasmissione del virus. Ma la situazione potrebbe cambiare presto".