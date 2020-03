Coronavirus, Merkel alla riunione Cdu: "70% dei tedeschi sarà contagiato"

"Dal 60 al 70% dei tedeschi verra' contagiato dal coronavirus": e' quanto avrebbe Angela Merkel durante una riunione del gruppo parlamentare della Cdu a Berlino, secondo quanto riporta la Bild Zeitung in base a quanto riferito dei partecipanti alla seduta. La cancelliera tedesca ha aggiunto, secondo il tabloid, che con il coronavirus "stiamo di fronte ad una sfida come non l'abbiamo mai avuta. Ora tocca veramente a noi", dato che "la crisi naturalmente ancora non e' passata". Stando alla Bild la cancelliera si fa resocontare ogni giorno la situazione relativa alla diffusione del Covid-19 dal ministro alla Sanita' Jens Spahn e dal capo della cancelleria Helge Braun.

"La Germania dovra' lottare ancora a lungo con il virus", avrebbe detto ancora Merkel, "per cui ora e' importante far si' che la fase dei contagi non aumenti di velocita'". La cancelliera ha anche voluto sottolineare che "gli eventi pubblici non essenziali" dovrebbero essere annullati. Anche il ministro Spahn, cosi' la Bild, sarebbe d'accordo col fatto che bisogna contare sul "60-70% di contagiati", ma ha aggiunto che circa l'80% di chi e' colpito dalla malattia non presentano quasi nessun sintomo. (