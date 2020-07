Coronavirus, nuovo record negli Usa. In un giorno oltre 53 mila contagi

Il secondo in due giorni consecutivi e il sesto negli ultimi nove giorni. Almeno sette Stati hanno fatto segnare il loro primato in un singolo giorno: Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Montana, South Carolina e Tennessee. Così, secondo i dati della Johns Hopkins University, gli Usa hanno registrato nelle ultime 24 ore 53.069 nuovi casi di coronavirus: un nuovo record.

Il totale di contagiati sale quindi a 2.735.339, con un bilancio complessivo delle vittime a 128,677 (649 i decessi nelle ultime 24 ore). Un’escalation tanto che i Centers for Disease Control and Prevention prevedono 148.000 morti per Covid-19 entro il prossimo 25 luglio. La stima delle autorità sanitarie statunitensi sui morti entro il prossimo 25 luglio oscilla tra un minimo di 139 mila e un massimo di 161 mila. "Il numero dei nuovi decessi nelle prossime 4 settimane in Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Nevada, Oklahoma, Oregon, Carolina del Sud, Texas, Utah e Wyoming probabilmente supererà il bilancio delle quattro settimane precedenti", si legge sul sito dei Cdc.

Per gli altri Stati Usa si prevede un tasso di mortalità sostanzialmente stabile. L'ultimo totale di nuovi contagi in Usa segna un aumento dell'87% dei casi giornalieri nelle ultime due settimane. L'impennata arriva alla vigilia del 4 luglio, la festa dell'Independence Day, quando migliaia di americani si ritrovano per celebrare l'anniversario patriottico.

Intanto, il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha annunciato l'obbligo per i cittadini di quello Stato di indossare mascherine nei luoghi pubblici, in risposta all'aumento dei casi. Lo stesso Abbott aveva evitato di assumere tale decisione nelle scorse settimane, affermando che lo Stato non disponesse dell'autorità di imporre l'utilizzo delle mascherine.

Sotto la guida di Abbott, il Texas e' stato uno dei primi Stati Usa a riaprire la propria economia, lo scorso maggio; nei giorni scorsi, pero', il progressivo aumento dei casi di contagio che si e' verificato negli Usa ha interessato anche il Texas, dove si registra un sensibile aumento dei ricoveri in ospedale. L'obbligo delle mascherine riguarda per il momento solamente le contee dello Stato dove si contano piu' di 20 contagi.

Sulla West ed East Coast, le autorità hanno chiuso le spiagge in alcune parti della Florida e della California per il fine settimana di vacanza.