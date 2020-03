Coronavirus, Parigi: Ue non si riprenderà se abbandona Roma

Il ministro francese delle Finanze, Bruno Le Maire, ha avvertito che "se l'Ue lascia cadere l'Italia, non si riprenderà più". In un'intervista a LCI, il ministro ha esortato gli Stati membri a "unirsi" per fare fronte comune contro la crisi del nuovo coronavirus. "Se ognuno va per conto proprio, se lasciamo cadere determinati Stati, se diciamo all'Italia, ad esempio, gestisci da solo, l'Europa non si riprenderà", ha chiarito.

"Se non saremo in grado di riunirci, il progetto politico europeo sarà spazzato via da questa crisi", ha aggiunto il ministro Le Maire che invita l'Ue a seguire l'esempio della Banca centrale europea che ha annunciato mercoledì un piano di emergenza di 750 miliardi di euro. "Vediamo che la solidarietà dell'area dell'euro si sta ricostruendo, che gli spread dei tassi si stanno restringendo", ha affermato il capo delle Finanze della Francia. "Siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare a mostrare questa solidarietà europea nel tempo in modo che il continente europeo possa emergere più forte da questa crisi", ha insistito, senza tuttavia precisare le misure che gli Stati membri dovrebbero adottare.