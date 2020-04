Coronavirus, record morti negli Usa. Per la prima volta zero vittime in Cina

Nuovo triste record di decessi per il coronavirus. E a batterlo sono gli Stati Uniti dove, secondo Johns Hopkins University, sono morte 1.150 persone in 24 ore. Una giravolta totale della crisi pandemica, visto che per la prima volta in Cina non è stato registrato alcun decesso legato al coronaviurs. ​Ora la situazione si è rovesciata tra i due grandi rivali geopolitici, come testimonia il fatto che Washington è costretta ad acquistare materiale sanitario da Pechino. Nel frattempo la Corea del Sud ha registrato 47 nuovi casi di Covid-19, è il secondo giorno consecutivo sotto i 50 nuovi contagi. Di questi, 13 nell'epicentro nazionale di Daegu e 10 nella provincia di Gueonggi, 4 a Seul e gli altri nel resto del Paese. La Corea del Sud ha registrato finora 10.331 casi e 192 morti.

Nonostante questo dalla Casa Bianca continuano ad arrivare promesse. "Usciremo da questa crisi con più forza, unità e risolutezza". Così il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa sul coronavirus indicando che gli Usa "riapriranno prima di quanto le gente non pensi". Il presidente a ribadito che questa sarà "una settimana dura" ma che "c'è una incredibile luce alla fine di questo tunnel".

Il presidente Donald Trump sta "molto seriamente valutando un secondo round" di helicopter money, ovvero di pagamenti diretti agli americani per limitare l'impatto economico del coronavirus. Lo ha detto durante la conferenza stampa sul Covid-19 alla Casa Bianca. "Lo stiamo seriamente valutando", ha affermato Trump. Con Joe Biden "abbiamo avuto una conversazione molto amichevole durata circa 15 minuti", ha poi detto Trump, confermando di aver parlato al telefono di coronavirus con lo sfidante democratico per la Casa Bianca. "Mi ha offerto il suo punto di vista che capisco - ha riferito Trump - e ho apprezzato la sua chiamata".

Nal frattempo la Corte Suprema del Wisconsin ha bloccato la decisione del governatore dello Stato, il democratico Tony Evers, di far slittare le primarie presidenziali in calendario per oggi a causa del coronavirus. La decisione della Corte (a maggioranza conservatrice) è passata con 4 voti a favore e 2 contrari. Il massimo organo giudiziario dello Stato ha indicato la necessità di non danneggiare il lavoro degli scrutatori. Il governatore aveva deciso di rinviare le primarie al 9 giugno.