Coronavirus, Spagna: 3.594 nuovi casi, aumenta presenti in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore in Spagna sono stati rilevati 3.594 nuovi casi di Covid-19, il 42 per cento a Madrid. Mancano invece i dati della Comunità Valenciana. Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 922 persone, 15 in più di quelle conteggiate il giorno prima, portando il numero totale dei ricoverati a 5.903, di cui 697 in reparti di terapia intensiva, 20 in più di martedì.