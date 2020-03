Coronavirus, Taiwan vince la battaglia con l'Alleanza del Tessile

A causa del diffondersi in tutto il mondo dell’epidemia di COVID-19, la maggior parte dei paesi si trova ad affrontare una grave carenza di forniture dei presidi protettivi necessari al personale medico che si trova in prima linea e che è costantemente a rischio d’infezione. Taiwan non fa eccezione. Taiwan è uno dei maggiori produttori ed esportatori mondiali di prodotti tessili e di abbigliamento e sviluppa costantemente nuove tecnologie che rendono il settore all’avanguardia.



Taiwan è un importante fornitore di tessuti funzionali per noti marchi internazionali di abbigliamento sportivo e outdoor e fornisce oltre la metà dei tessuti funzionali nel mondo. I tessuti non tessuti di Taiwan e le fibre sintetiche in fiocco raggiungono standard qualitativi molto alti riconisciuti a livello internazionale.



Il Governo di Taiwan, trovandosi a dover affrontare tutte le problematiche legate alla diffusione dell'epidemia COVID-19, ha agito rapidamente al fine di formare un'alleanza del settore tessile della Nazione per poter assicurare al proprio personale medico accesso agli equipaggiamenti e alle forniture protettive necessarie.

La squadra di lavoro che si è formata ha visto unirsi i più importanti fornitori di materie prime insieme ai produttori dei prodotti finali allo scopo di arrivare a soddisfare l'improvviso aumento della domanda.



A partire da metà marzo, 100.000 indumenti isolanti e 1 milione di indumenti protettivi saranno consegnati al Ministero della Salute che provvederà a distribuirli al personale medico in prima linea.



Inoltre, i produttori di tessuti non tessuti hanno provveduto ad assicurare la fornitura dei materiali necessari per la produzione delle maschere protettive per coprire anche le richieste dei private cittadini.



Lo sforzo congiunto delle aziende del settore ha contribuito al raggiungimento degli eccezionali risultati di contenimento dell’epidemia sul territorio di Taiwan, che al momento ha un numero di casi molto limitati, inferiori a 60, e quasi tutti "importati", vale a dire in arrivo da altri paesi.

Sperando che per allora l'emergenza coronavirus sarà finita, dall’11 al 13 giugno 2020 a Taipei è in programma la fiera MEDICAL TAIWAN, con la partecipazione dell'eccellenza del settore.