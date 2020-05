Coronavirus, Trump su Twitter: ‘Incompetenza della Cina è causa della strage’

Il presidente americano, Donald Trump, è tornato ad attaccare la Cina per il ruolo avuto nella pandemia di coronavirus. "Qualche matto in Cina ha appena diffuso una dichiarazione incolpando tutti tranne la Cina per il virus che ha ucciso centinaia di migliaia di persone. Per favore spiegategli che è stata l''incompetenza della Cina' e nient'altro che ha causato questa strage in tutto il mondo", ha scritto su Twitter il capo della Casa Bianca. Trump è da settimane impegnato in una guerra di propaganda contro Pechino, accusata (pur senza prove) di responsabilità nella diffusione del virus.