Coronavirus, Usa: morto candidato alle presidenziali 2012 Herman Cain

Coronavirus, è morto Herman Cain

Herman Cain, ex Ceo della catena Godfather's Pizza ed ex candidato Repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti nel 2012, attivista del Tea Party, è morto per coronavirus.

Aveva 74 anni. Cain, co-presidente del gruppo "Black Voices for Trump", era stato ricoverato all'inizio del mese dopo aver partecipato il 20 giugno al comizio organizzato dal presidente Trump a Tulsa in Oklahoma. Il 29 si era sentito male, e in un paio di giorni si era aggravato rendendo necessario il ricovero.

"Sapevamo che sarebbe stata dura", ha scritto su Twitter Dan Calabrese, responsabile del sito di Cain. "Ma negli ultimi giorni avevamo ripreso le speranze, perché c'erano stati alcuni segnali di ripresa". Cain, che aveva già sconfitto un tumore negli anni passati, era considerato a rischio.

Il suo staff non ha dato spiegazioni su come si sia potuto contagiare, ma Cain era apparso a Tulsa senza mascherina.