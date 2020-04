Coronavirus.L’immunità di gregge sarebbe perfetta per l’Italia

La crisi da Coronavirus con i sacrifici imposti a tutti dai Governi ha fatto emergere caratteristiche, virtù, sogni e speranze di tanti cittadini.

Negli Stati Uniti il lockdown ha fatto vedere due grandi verità, la prima è che il dio danaro qui ha un valore molto più alto di qualsiasi paese al mondo e secondo che l’informazione americana è assolutamente libera di criticare, e anche con forza , le azioni dell’Amministrazione e del Presidente in particolare.

‘Obtorto collo’ il repubblicano Donald Trump, per il Coronavirus, è stato costretto a chiudere il Paese. Paese che, nel giro di 5 settimane, si è trovato con 27 milioni di disoccupati ufficiali e altrettanti non ufficiali. La pandemia ha colpito duro con quasi 900000 casi e oltre 50000 morti ma buona parte del Paese per un po’ ha accettato con serietà i suggerimenti di chiusura ma poi ha cominciato a ribellarsi.

Manifestazioni spontanee sono avvenute in Ohio, Michigan, Texas, nella stessa New York con cortei din auto per bloccare i centri delle città. Un sottile leitmotiv a legare tutti i manifestanti ‘molto peggio non riuscire a mantenere la propria famiglia che rischiare di prendere il virus’.

Coronavirus. L'immunità di gregge potrebbe essere perfetta per l'Italia

E le proteste non si sono ancora fermate e stanno continuando a crescere.

A tal punto che l’Amministrazione è stata costretta a non ritardare ulteriormente l’apertura del Paese pena una pericolosa ‘lotta sociale’. E ieri molti Stati, a macchia di leopardo, e anche contro l’opinione del Governo Federale, come la Georgia, hanno deciso di riaprire.

E dal punto di vista della stampa nessuno ha fatto sconti al Presidente che, diverse volte, si è lasciato andare ad errori di comunicazione a volte ‘inquietanti’.

Dal negazionismo del virus, ritenuto una semplice febbre che sarebbe sparita in estate, fino all’ultimo paio di dichiarazioni dove sosteneva con forza l’uso di un vecchio farmaco contro la malaria, la idroclorochina, poco testato, e suggeriva di attendere il sole magari disinfettandosi con il corrispondente della nostra amuchina.

E tutta la stampa non gli ha fatto alcun sconto e si è schierata, minuto per minuto contro il Presidente.

Dall’altra sponda dell’Atlantico una dimostrazione di forza del Paese è venuta dalla Francia. Solo per aver annunciato una probabile riforma delle pensioni i francesi hanno bloccato il paese e messo sulla graticola tutto il Governo, costretto a rivedere la proposta. Ma lì è un’altra storia.

L’Italia invece è stato il Paese europeo più colpito dalla pandemia e il Governo è stato veloce a chiudere tutti in casa ma non altrettanto efficace è sembrato nel gestire tutto il resto e soprattutto il dopo.

Gli italiani hanno subito un processo comunicativo ipertrofico e quasi ‘dittatoriale’ senza precedenti. Purtroppo il gregge lo ha subito senza fare una piega, manifestando il forte disagio solo sui social.

Il gregge ha visto con sorpresa azioni di tipo ‘paramilitare’ per bloccare soggetti soli su spiagge desolate colpevoli di voler prendere, fuori dalla legge, il sole. I fuorilegge sono stati circondati da polizia, auto, droni ed elicotteri applauditi dal gregge abbarbicato ai balconi.

Il gregge ha spiato e manifestato soddisfazione quando i propri vicini venivano colpiti da multe o bloccati dagli elicotteri per aver organizzato un barbecue illegale sul terrazzo

Il gregge ha visto le proprie libertà private condizionate da droni che gli circolavano sopra la testa.

Il gregge ha ascoltato, senza dire quasi nulla, la possibile misura contro contro gli over 60. Dopo essere stati richiamati in prima linea per sconfiggere il virus, alla fine della pandemia, questi senior dovrebbero rimanere chiusi in casa, protetti come panda. Protetti da chi non è dato saperlo.

Il gregge ha sopportato liti continue fra Partiti, fra Regioni, fra Comuni in una drammatica lotta tra molti improvvisati.

Il gregge ha osservato con preoccupazione il dramma del tessuto imprenditoriale del Nord buttato alla deriva dalla burocrazia e da un groviglio di decreti senza precedenti. Mentre tutta Europa lavora i nostri imprenditori sono al palo in balia di decisioni di una moltitudine di task force senza precedenti.

E la Regione numero uno del Paese, la Lombardia, è stata messa sotto accusa da magistrati, Governatori di altre Regioni e media in una vorticosa girandola di numeri e dichiarazioni.

Il gregge ha digerito senza fiatare la promessa di ricevere aiuti, non ancora arrivati, e di prestiti facili, (venduti come aiuti), senza al momento ottenere nemmeno un euro dalle banche.

Il gregge infine ha ringraziato per una cassa integrazione, ancora non arrivata, e per aiuti alle partite Iva, annunciati rapidamente ma non altrettanto rapidamente partiti.

Insomma un paese meraviglioso che tutti i politici del mondo vorrebbero poter governare.Rispettoso e soddisfatto di quel quasi niente che gli si offre.

Felice e appiattito sul proprio reddito di cittadinanza, sulla possibilità di ricevere una cassa integrazione, a volte eterna.

Un Paese solerte a denunciare il vicino che corre a 250 metri lontano da casa o che magari ha, temporaneamente’ la badante in ‘nero’.

Insomma un paese non immune al virus ma sicuramente immune ad una classe politica che fa sfoggio di eleganza ed eloquenza ma sembra dimenticarsi del valore delle parole concretezza ed affidabilità.

Tutto scivola veloce sulla pelle degli italiani , ancora ‘prigionieri’ sui balconi a cantare ‘Bella Ciao Bella ciao’ o ’Nessun dorma’ mentre il mondo ,fuori, va avanti.