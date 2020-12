Covid, in Germania 1.129 morti in 24 ore. È record

Esteri

La Germania registra in 24 ore 1.129 decessi legati alla pandemia di coronavirus, un nuovo triste record secondo i dati dell'Istituto Robert Koch, che segnala anche 22.459 nuovi casi di contagio. Stando all'Istituto, dall'inizio dell'emergenza sanitaria ci sono stati 32.107 morti. Come riferisce l'emittente televisiva Zdf, le infezioni totali registrate da inizio epidemia in Germania salgono a 1.687.185. Nelle ultime 24 ore, sono state conteggiate 24.800 guarigioni per un totale di 1.302.600. L'incidenza dei contagi su 100 mila abitanti nell'ultima settimana ha raggiunto il valore di 141,3.