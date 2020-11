Covid, il Portogallo verso lo stato di emergenza

Il governo portoghese decreterà lo stato di emergenza sanitaria per poter adottare misure più restrittive per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato il premier Antonio Costa. "Proponiamo che venga dichiarato lo stato di emergenza preventivo, per evitare dubbi giuridici" per le misure previste dal lockdown parziale annunciato sabato e che entreranno in vigore mercoledì, ha dichiarato il premier.