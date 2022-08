Donald Trump, un rischio di 33 anni di carcere

Trump, il rischio del carcere

La giustizia, come dicono in Italia, deve fare il suo corso ma i rischi di carcere per l’eventuale violazione delle tre leggi scritte sul mandato di perquisizione del Fbi nella villa di Trump sono piuttosto significativi. La recente perquisizione alla residenza di Palma Beach a Mar-a-Lago di Donald Trump ha rappresentato qualcosa di unico nei rapporti della legge con gli ex Presidenti. Sebbene il tycoon minimizzi e accusi i democratici di caccia alle streghe i potenziali rischi penali sono piuttosto alti. Infatti, per i possibili reati contro la violazione della legge sullo spionaggio, l'ostruzione alla giustizia e la distruzione o l'occultamento di prove le pene massime previste sono rispettivamente fino a 10, 3 e 20 anni di reclusione. Un massimo di 33 anni. Nel caso fosse riconosciuta la colpevolezza l’entità della pena dipenderà dal procuratore generale Merrick Garland che richiesto il mandato di perquisizione.

Trump, le tre leggi contro lo spionaggio

Nelle poche pagine del mandato si possono incontrare: innanzitutto il mandato di perquisizione, poi l'indirizzo di Mar-a-Lago con la descrizione della proprietà da perquisire “un palazzo con circa 58 stanze, 33 bagni, su una tenuta di 17 acri”. Nella quarta pagina sono indicati i “beni da sequestrare” e cioè “tutti i documenti e atti fisici che costituiscono prove, contrabbando, proventi di reato o altri oggetti posseduti illegalmente in violazione degli articoli 793, 2071 o 1519 del Titolo 18 degli Stati Uniti Codice". Nell’Espionage Act, la legge contro lo spionaggio, è molto vasta e punisce, ad esempio, coloro che rubano segreti dagli Stati Uniti per consegnarli in un altro paese. Punisce inoltre "chiunque, avendo legittimamente possesso, accesso o controllo di qualsiasi documento, scrittura, cartellino, schizzo, fotografia, foto, planimetria, mappa , modello, strumento, apparato o nota relativa alla difesa nazionale o informazioni relative alla difesa nazionale, lo trattiene intenzionalmente e non lo rilascia su richiesta dell'ufficiale o dipendente degli Stati Uniti. Per uno qualsiasi degli articoli dell'articolo 793, le pene previste sono la multa e/o la reclusione fino a un massimo di 10 anni.

Trump, tre articoli con pene di 3, 10 e 20 anni

L'articolo 1.519 invece punisce la “distruzione, alterazione o falsificazione di atti nelle indagini federali e nei fallimenti” e prosegue con “Chiunque altera, distrugga,nasconda, nasconda, falsificchi o inserisca il falso in qualsiasi atto, documento o oggetto tangibile con l'intenzione di ostacolare, ostacolare o influenzare l'indagine o la corretta amministrazione di qualsiasi questione all'interno della giurisdizione di qualsiasi dipartimento o agenzia degli Stati Uniti o qualsiasi caso proposto ai sensi del titolo 11, o in connessione o in considerazione di qualsiasi questione o caso, sarà multato ai sensi del presente titolo, con la reclusione non superiore a 20 anni”. La legge statunitense richiede ai presidenti di conservare e salvaguardare tutti i documenti e le registrazioni che producono durante il loro mandato, inclusi rapporti, messaggi e note scritte a mano, e di consegnarli dopo aver lasciato l'ufficio agli Archivi Nazionali.

Trump, trovati documenti classificati come segreti

Trump sembrerebbe aver violato chiaramente la legge. Nel maggio 2021, il personale dell'Archivio si è rivolto all'ex presidente per chiedere informazioni sulla documentazione che non aveva consegnato. Nel gennaio 2022 Trump ha consegnato 15 scatole di documenti. Tra questi c'erano le lettere del leader nordcoreano Kim Jong-un e il biglietto lasciato per lui dal suo predecessore, Barack Obama, nel suo ultimo giorno nello Studio Ovale. Inoltre, secondo l'Ufficio nazionale degli archivi, c'erano documenti classificati come segreti. Ma mancavano ancora altri documenti. I beni sequestrati contengono un elenco con un totale di 39 beni e un gran numero di documenti classificati come “top secret/sensibili”, “top secret”, “segreti” o riservati. Accanto a ciò sono elencate 26 scatole etichettate, l'ordine di grazia dell'ex consigliere Roger Stone, un rapporto sul presidente francese Emmanuel Macron, due cartelle con foto, una nota manoscritta, un'altra serie di documenti. Non si conosce ancora il contenuto dei documenti ma certo che, per Donald Trump, i corvi della giustizia cominciano a volteggiare sempre più vicino.