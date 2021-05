Dopo Ryanair Minsk blocca Lufthansa: “Minaccia terroristica”. Ira dell’Ue

Un volo Lufthansa per Francoforte dall'aeroporto di Minsk è stato sospeso per la minaccia un imminente atto terroristico. Lo ha detto il servizio stampa dell'aeroporto citato da Interfax. "L'indirizzo mail dell'aeroporto nazionale ha ricevuto un messaggio da persone non identificate sull'intenzione di commettere un atto di terrorismo sul volo Lufthansa LH1487 sulla rotta Minsk-Francoforte. Il volo doveva decollare alle 14:20. L'imbarco su questo volo e' stato sospeso", si legge nel comunicato.

Secondo l'aeroporto di Minsk, dopo che "tutte le misure di controllo di passeggeri, bagagli e velivolo" sono state completate, non è stata trovata alcuna minaccia e "il messaggio di un attacco terroristico non è stato confermato", ha reso noto il gestore dello scalo. Secondo il sito Flightradar24 il volo Lufthansa da Minsk a Francoforte è già partito. La compagnia tedesca aveva confermato le verifiche sottolineando di essere stata informata dalle autorità bielorusse dell'allerta. Tutti i passeggeri erano stati fatti scendere e l'imbarco sospeso dopo che l'aeroporto aveva ricevuto un'email anonima su un possibile attacco terroristico.

La Bielorussia continua ad essere protagonista di tensioni internazionali, dopo che ieri è scoppiato il caso Protasevich, arrestato a Minsk dopo che le autorità bielorusse hanno fatto dirottare il volo Ryanair partito da Atene e diretto a Vilnius. La decisione di far atterrare a Minsk il volo Ryanair partito da Atene e diretto a Vilnius è stata presa dopo che all'aeroporto sarebbe arrivata una mail di minaccia di Hamas. Lo ha detto il direttore del dipartimento dell'aviazione del ministero dei Trasporti, Artem Sikorsky. "Noi, i soldati di Hamas, chiediamo che Israele cessi il fuoco a Gaza e chiediamo che l'UE rinunci al suo sostegno a Israele. I partecipanti al forum economico di Delfi tornano a casa con il volo 4978. Una bomba è stata messa in questo aereo. Se non soddisfate le nostre richieste, esploderà sopra Vilnius", recitava la mail.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in vista del vertice Ue che prenderà il via alle 19.30 a Bruxelles, ha dichiarato: "Questa sera parleremo della Bielorussia. Ciò che e' successo ieri è uno scandalo internazionale: le vite di civili europei sono stato messe a rischio e non è accettabile. Per questo metteremo sul tavolo del Consiglio europeo il dibattito sulle sanzioni. Stiamo preparando diverse opzioni, diverse misure e spero che questa sera prenderemo delle decisioni in merito".

Inoltre, su richiesta dell'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, il Segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna, Stefano Sannino, ha convocato l'ambasciatore della Bielorussia in Unione Europea, Aleksandr Mikhnevich, per "condannare il passo inammissibile delle autorità bielorusse, che hanno costretto un aereo civile a fare un atterraggio di emergenza a Minsk per poi arrestare il passeggero Raman Pratasevich, giornalista e attivista bielorusso indipendente". Lo rende noto l'ufficio del capo della diplomazia Ue.

"L'ambasciatore Mikhnevich è stato informato della ferma condanna da parte delle istituzioni dell'Ue e degli Stati membri dell'Unione dell'atto coercitivo con cui le autorità bielorusse hanno messo a repentaglio la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. Il segretario generale Sannino ha espresso la posizione dell'Ue secondo cui l'azione oltraggiosa delle autorità bielorusse costituisce un altro palese tentativo di mettere a tacere tutte le voci dell'opposizione nel Paese e ha chiesto l'immediato rilascio di Pratasevich", continuano da Bruxelles. "L'atto inaccettabile di ieri verrà sollevato nella riunione odierna del Consiglio europeo. L'Ue valuterà le conseguenze di queste azioni, comprese le possibili misure contro i responsabili", conclude l'ufficio di Borrell.

Le autorità di Londra hanno chiesto alle compagne aeree britanniche di non entrare nello spazio aereo bielorusso. "A seguito della deviazione forzata su Minsk ieri di un aereo della Ryanair, ho dato istruzioni (alla British Civil Aviation Authority) di chiedere alle compagnie aeree di evitare lo spazio aereo bielorusso per mantenere al sicuro i passeggeri", ha annunciato il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps. Su Twitter, Shapps ha anche annunciato che la Gran Bretagna ha sospeso il permesso di volo alla compagnia di bandiera bielorussa, Belavia.