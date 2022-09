E' morta a 96 anni la Regina Elisabetta. Il mondo piange la sovrana britannica

8 settembre 2022: è morta la Regina Elisabetta II



La Regina Elisabetta, per il Regno Unito, è stata la sovrana dei record: ha regnato per 70 anni ed è arrivata alla veneranda età di 96 anni, ha superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni (pari a 23.226 giorni), ed è il più lungo in assoluto per una regina.

Come da protocollo reale, stabilito in un momento non sospetto anno 2017, il primo ministro è stato la prima persona a ricevere la notizia del decesso della Sovrana, avvertito telefonicamente e utilizzando una linea sicura a prova di servizi segreti, dal segretario privato di Elisabetta II, che ha pronunciato la famosa frase: "London Bridge is down", tradotto: Il London Bridge è caduto.

Lilibeth, come la chiamavano i suoi genitori in famiglia, ovvero Re Giorgio VI e la regina madre Elisabetta, è nata a Londra il 21 aprile 1926.

É diventa regina all'età di venticinque anni, alla morte del padre, il 6 febbraio 1952 è stata incoronata, in mondovisione altro record è stato il primo evento reale a essere stato ripreso dalla televisione, il 2 giugno 1953 nell'Abbazia di Westminster.

Nell'arco del suo regno Elisabetta II ha asistito a numerosi cambiamenti sul suo potere: la vicenda del rimpatrio della costituzione canadese e la decolonizzazione in Africa con il rafforzamento del Commonwealth delle nazioni di cui è Capo.

Elisabetta II è stata anche regina di Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Giamaica, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Isole Salomone e Tuvalu, oltre che governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra, comandante in capo delle forze armate, Signora dell'Isola di Man e sovrana di Jersey e Guernsey.

Circa 150 milioni di persone nel mondo sono suoi sudditi. Il suo regno ha visto 15 primi ministri del Regno Unito e ancor più numerosi primi ministri e governatori degli altri stati membri del Commonwealth delle nazioni. Per la sua durata, il regno di Elisabetta II è al secondo posto nella classifica dei regni più lunghi della storia, dietro solo al regno del Re Sole, Luigi XIV di Francia; è anche il Capo di Stato in carica da più tempo, dopo la morte di Rama IX di Thailandia, avvenuta il 13 ottobre 2016.

Il matrimonio e l'intensa storia d'amore con Filippo di Grecia e Danimarca

Elisabetta II ha incontrato per la prima volta Filippo di Gracia e Danimarca nel 1934, poi nel 1927. Per la coppia reale è stato un colpo di fulmine, tanto che lui si convertì all'Anglicanesimo per sposarla prendendo il titolo di Duca di Edimburgo.

Elisabetta e Filippo si sono uniti il 20 novembre 1947, all'Abbazia di Westminster. Dal matrimonio sono nati il principe Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

Un regno tra scandali e numerose crisi

Elisabetta II ha sempre messo al primo posto il suo popolo, ma regnare l'Inghilterra non è sempre stato facile. Oltre alle tensioni politiche e al temperamento dei primi ministri, la Sovrana ha dovuto gestire numerosi scandali reali. Il primo l'ha vista protagonista, quando a seguito della nascita del principe Carlo iniziarono a circolare le voci d'infedeltà del principe consorte. A questo si è affiancata la sorella Margareth, che con il suo comportamento ha riempito i tabloid per molto tempo, incluso il suo divorzio.

Poi, una volta divenuti grandi i figli, la Regina ha dovuto gestire la fine del matrimonio tra Carlo e Diana, inclusi i funerali di Stato. La crisi e il divorzio di Anna e le intemperanze di Edoardo.

Una nonna e bisnonna speciale

Elisabetta II è stata una nonna amata dai suoi nipoti: Peter Phillips, Zara Phillips, William, Harry, Beatrice di York, Eugenia di York, Louise Windsor e James, visconte di Severn. La Sovrana ha condiviso la gioia con loro di essere diventata bisnonna di: George, Charlotte, Luis figli di William e Kate; Archie e Lilibet di Meghan e Harry; Mia Grace Tindall, Lena Elizabeth Tindall e Lucas Pilip di Zara Philips; August Pilip di Eugenia di York; Christopher Woolf di Beatrice di York.