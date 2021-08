Egitto, nominato Michele Quaroni come nuovo ambasciatore italiano

Michele Quaroni è il nuovo ambasciatore d'Italia al Cairo. A quanto si apprende, lo ha nominato il Consiglio dei ministri. Quaroni prende il posto di Giampaolo Cantini, che era arrivato in Egitto il 14 agosto 2017, nominato in sostituzione di Maurizio Massari, che era stato richiamato nel febbraio precedente, dopo l'uccisione di Giulio Regeni.

Non solo Egitto. Il Consiglio dei ministri ha anche approvato la nomina dei nuovi ambasciatori in Turchia, Iraq, Guinea e Repubblica Democratica del Congo. A quanto si apprende, ad Ankara andrà l'ambasciatore Giorgio Marrapodi, al posto di Massimo Gaiani. A Baghad arriverà Maurizio Greganti, al posto di Bruno Antonio Pasquino, in Guinea Stefano Pontesilli sostituirà Livio Spadavecchia, nella Repubblica Democratica del Congo, invece, Luigi Diodati prenderà il posto di Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio scorso.