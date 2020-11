Elezioni americane, le 16 domande per capire cosa potrà succedere domani.

Le elezioni americane sono uno dei meccanismi elettorali più complessi e più affascinanti al mondo. Non vince chi prende più voti ma chi guadagna più Stati. Una corsa lunghissima e costosa per i due avversari con un finale sempre incerto per molti motivi. Cerchiamo di rispondere a 15 domande per darvi un’idea più chiara non del vincitore ma di quello che potrebbe succedere.

Quanto sarà lunga la notte elettorale?

Chissà! Nessun media (CNN in primis) pubblicherà il nome di un vincitore di uno Stato fino alla chiusura dei sondaggi in quello Stato (e forse molto più tardi se i conteggi dovessero farsi complessi).

Quando si chiudono i seggi?

Le urne si chiudono in orari diversi a partire dalle 19:00. ET sulla costa orientale. Le ultime urne si chiuderanno all'una di notte in Alaska.

Quando si chiudono i seggi negli Stati chiave?

7 p.m. ET -- Georgia, che è importante a livello presidenziale e di Senato. Kentucky e South Carolina chiave per il Senato.

7:30 p.m. ET -- North Carolina and Ohio. In particolare in North Carolina c’è un stretta corsa al Senato.

8:00 p.m. ET -- Florida e Pennsylvania. Maine chiave sul Senato.

9:00 p.m. ET -- Arizona, Michigan, Minnesota, Texas ,Wisconsin e Colorado.

10:00 p.m. ET -- Iowa e Nevada

Quando si conoscerà il vincitore?

Domanda impossibile a cui rispondere, perché non si sa come tutte le votazioni anticipate avranno influenzato i seggi dei vari Stati nel conteggio rapido dei voti. Molti più milioni di americani (oltre 90) quest'anno hanno votato di persona o per posta in anticipo rispetto al solito a causa della pandemia, quindi potrebbe volerci più tempo per contare quelle schede. In particolare in alcuni Stati chiave.

C'è un problema se non si conoscerà il vincitore la notte delle elezioni?

No nessun problema. In effetti, è già successo recentemente. E’ successo con Hillary Clinton nel 2016, ma pure nel 2008 con Barack Obama, nel 2004 con George Bush e nel 2000 quando Bush vinse dopo una battaglia con la Suprema Corte

Quindi, mentre Trump ha ripetutamente affermato che si dovrebbe conoscere il vincitore nella notte delle elezioni, la cosa non è affatto vera. Infatti, secondo la Legge Federale, gli Stati hanno tempo fino all'8 dicembre per contare i voti e risolvere le controversie. Alcuni stati hanno persino scadenze anticipate.

Come avverrà il voto la notte delle elezioni?

Ci sono alcune ipotesi. Si potrebbero conoscere presto i risultati di alcuni Stati. Una percentuale molto ampia di americani ha votato in anticipo e nella maggior parte degli Stati, i funzionari elettorali possono gestire prima quelle schede per avere risultati rapidi dopo la chiusura delle elezioni.

Quindi, negli Stati contesi come la Florida e il Texas, si potrebbe avere un'idea del risultato già presto nella notte.Alcuni Stati invece avranno bisogno di molti giorni. In Pennsylvania, ad esempio, gli scrutatori non possono fare nulla con i voti anticipati fino al giorno delle elezioni. Alcune contee non le raccoglieranno nemmeno fino al giorno dopo il giorno le elezioni.

Perché Trump è così concentrato sul voto del giorno delle elezioni rispetto ai voti anticipati e per corrispondenza?

Il voto di persona dovrebbe avere un risultato migliore per Trump rispetto al voto anticipato. In parte perché i democratici hanno incoraggiato i loro elettori a utilizzare le opzioni di posta, assente e di voto anticipato. E i dati indicano che sono più i Democratici che hanno utilizzato questi modi. Trump invece scommette che i voti espressi il giorno delle elezioni saranno a lui favorevoli.

In Stati come la Pennsylvania invece che non possono iniziare a elaborare i primi voti fino al giorno delle elezioni, una quantità sproporzionata di primi risultati proverrà dal giorno delle votazioni, probabilmente dando a Trump una spinta in più. Il contrario è però anche vero per quegli Stati che elaborano le votazioni anticipate in anticipo, come Florida e Texas, che potrebbero mostrare un vantaggio iniziale per Joe Biden.

Nelle recenti elezioni, i Democratici hanno migliorato i loro voti totali poiché sono stati contati più voti. Ciò è accaduto nel 2016, quando il margine di voto popolare di Clinton è cresciuto con il conteggio di più votazioni per corrispondenza. Nel 2018, sembrava che la repubblicana Martha McSally avesse vinto al Senato in Arizona la notte delle elezioni, ma il democratico Kyrsten Sinema aveva avuto più voti quando furono contati i voti per corrispondenza.

Perché tutti sono così concentrati sugli Stati chiave?

Le elezioni americane non le vince chi prende più voti, ma chi conquista 270 voti nell'Electoral College. Ogni Stato e Washington, DC, valgono ognuno almeno tre voti fino ai 55 voti della California. Gli Stati assegnano i loro voti elettorali ai vincitori del voto popolare in tutto lo Stato. In questo modo le elezioni americane sono davvero 51 elezioni minori. E ogni Stato ha le sue regole.

Inoltre, il Nebraska e il Maine assegnano ciascuno due voti elettorali al vincitore in tutto lo Stato e il resto dei loro voti proporzionalmente al candidato presidenziale che ottiene più voti nei singoli distretti del Congresso. Ognuno ha un voto elettorale che potrebbe rovinare il resto dello Stato. La maggior parte dello Stato è affidabile o semi-affidabile sulla scelta tra repubblicani o democratici. Ma ci sono sempre alcuni Stati in cui le cose sembrano più vicine. Questi stati cambiano nel tempo.

Qual' è il percorso di Trump verso la vittoria?

Secondo la mappa elettorale della CNN, ci sono 125 voti elettorali già al sicuro nella colonna di Trump. Il percorso più semplice per Trump sarebbe vincere la Pennsylvania e un altro Stato come l'Arizona, repubblicano affidabile, o un altro Stato di quelli chiamati ‘la cintura di ruggine'. Ma ha bisogno di vincere nei posti in cui è attualmente in ritardo nei sondaggi.



Qual' è il percorso di Biden verso la vittoria?

I sondaggi suggeriscono che è in testa negli stati della Rust Belt (cintura di ruggine) che hanno dato a Trump la vittoria nel 2016. Ha bisogno di mantenere gli stati della Rust Belt. Ma molti democratici sperano in qualcosa di più. Hanno messo gli occhi per anni su stati come il North Carolina, la Georgia e il Texas, dove le popolazioni si stanno diversificando, e sperano che il 2020 sia l'anno in cui apriranno la mappa elettorale.

Potrebbero pareggiare?

Assolutamente si. Se Trump vincerà Florida, Georgia, Iowa, North Carolina e Ohio insieme alla Pennsylvania, il secondo distretto del Congresso del Maine e il secondo distretto del Congresso del Nebraska, entrambi i candidati avranno 269 voti elettorali.

Cosa succede se pareggiano?

C'è un processo complicato ma essenzialmente, la Camera dei rappresentanti eletta martedì sceglierebbe il vincitore. Ogni Stato otterrebbe un voto. Trump probabilmente ha un vantaggio in un pareggio poiché i repubblicani controllano più delegazioni del Congresso.

E se c'è un problema con i voti elettorali di uno Stato?

Non è del tutto chiaro. Se ci sono elezioni controverse e uno Stato non può determinare chi dovrebbe vincere i suoi voti elettorali, ci sarà una battaglia giudiziaria, come quella che ha reso presidente George W. Bush nel 2000. Trump, in una battaglia giudiziaria, il Tribunale Supremo è sbilanciato sui conservatori con una maggioranza di 6 giudici a 3

E la White House?

È estremamente importante poiché è difficile per un Presidente fare una politica duratura senza una maggioranza al Congresso. I democratici dovrebbero costruire sulla maggioranza alla Camera che hanno vinto nel 2018.

E il Senato?

La vera domanda è se i repubblicani potranno mantenere la loro magrissima maggioranza al Senato. I democratici devono raccogliere una rete di tre seggi se Biden vince e quattro se vince Trump (il vice presidente rompe i legami al Senato) per prendere il potere. È praticamente garantito che perderanno un seggio al Senato in Alabama, quindi i Democratici stanno cercando 4-5 seggi altrove e ci sono molte opportunità.

Quali sono le altre cose importanti sul ballottaggio?

Il controllo dei governi statali è più importante quest'anno del solito poiché è un anno di censimento. Dopo che il governo avrà conteggiato la popolazione degli Stati Uniti nel 2020, il numero di seggi che ogni Stato ha nella Camera dei Rappresentanti sarà ridistribuito e i distretti del Congresso saranno ridisegnati.