Elezioni Georgia, vince partito di governo ma opposizione non riconosce esito

Il partito Sogno georgiano si è riconfermato alle elezioni parlamentari del 31 ottobre come la principale formazione politica del paese, acuendo però ancora una volta lo strappo con le forze di opposizione. È quanto riferisce Agenza Nova, che riporta i dati della coalizione di governo la quale ha ottenuto il 48,15 per cento delle preferenze, aprendo le porte ad un terzo mandato alla guida della Georgia con una salda maggioranza in parlamento, in attesa dei risultati del secondo turno delle elezioni nei collegi uninominali. I rappresentanti di Sogno georgiano hanno salutato la vittoria elettorale sottolineando la grande dimostrazione di democrazia nel Paese, nonostante l'epidemia di coronavirus e le complicazioni derivanti dai rischi epidemiologici.

Gia' sabato sera il capo del governo Giorgi Gakharia ha ringraziato i cittadini, osservando che le operazioni di voto sono state libere, aperte e democratiche e si sono svolte nonostante la pandemia. "Abbiamo dimostrato al mondo intero che siamo parte integrante della civilta' europea e meritiamo un posto degno nella grande famiglia europea, che sicuramente guadagneremo tutti insieme", ha scritto Gakharia. Anche la presidente georgiana Salome Zurabishvili ha salutato lo svolgimento delle elezioni, definendolo "sugli standard di quelli europei".

Sempre come riporta Agenzia Nova, gli osservatori della missione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in Georgia hanno definito le elezioni competitive e nel complesso rispettose delle norme fondamentali. Al contempo, e' stato notato come Sogno georgiano nel corso della campagna elettorale abbia in diversi casi trasceso il proprio status di partito, approfittando della propria posizione alla guida delle istituzioni nazionali, come ha spiegato Elona Gjebrea, a capo della missione Osce nel Paese caucasico. Proprio a questi elementi ha fatto appello l'opposizione georgiana, che fin dall'uscita degli exit poll, sabato sera, ha contestato l'esito delle elezioni.

Nella giornata di ieri si sono tenute manifestazioni di piazza a Tbilisi e sono gia' arrivate minacce di boicottaggio del parlamento da parte di diversi partiti. I risultati pubblicati dalla Commissione elettorale centrale della Georgia sono stati contestati e viene richiesto un voto anticipato, in uno scenario in qualche modo prevedibile, viste le tante proteste avvenute nel Paese negli ultimi mesi. "Le nostre manifestazioni saranno quotidiane", ha detto un sostenitore del Movimento nazionale unito (Unm), mentre Sergi Kapandze del partito Georgia europea ha annunciato una protesta nazionale per l'8 novembre prossimo.