Elezioni Usa, tre repubblicani voteranno per Joe Biden

Nel momento di peggior calo d’immagine di Donald Trump un pezzo da novanta dei repubblicani, il generale a quattro stell , ora ritirato, Colin Powell ha dichiarato che non voterà il Presidente in carica.

Responsabile della Sicurezza Nazionale con Donald Reagan, Capo di Stato Maggiore con George Bush nella Guerra del Golfo e poi con Bill Clinton, Powell ha ora 83 anni.

Di lui tutti ricordano le sue dichiarazioni alle Nazioni Unite per tentare di convincerle che l’Irak aveva armi di distruzione di massa. Fino a Barack Obama il Generale aveva votato repubblicano poi il suo voto andò al Presidente democratico che il Generale riteneva ‘una figura trasformatrice’.

La sua ultima dichiarazione di votare per Joe Biden è stata sostenuta da ragioni chiare e di peso.

’Il presidente-ha detto Powell-mente continuamente e vive alle spalle della Costituzione degli Stati Uniti.Abbiamo una Costituzione e dobbiamo seguirla, Trump si è allontanato da essa’.

L’afromericano Powell si è mostrato molto orgoglioso della presa di posizione dei militari contro la decisione di Trump di schierare l’esercito contro i manifestanti nelle strade per la morte di George Floyd’.

‘Penso-ha continuato il Generale-nella stessa modo di Biden per quanto riguarda i temi politici e sociali. Ho lavorato a lungo con lui e so come la pensa, e per questo voterò per lui’. E mentre Trump decide di ritirare l’esercito dalle manifestazioni, un altro campanello d’allarme sulla sua campagna ha cominciato a suonare.