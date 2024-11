Elon Musk contro tutti. E ora punzecchia pure Linkedin: "È cringe".

Elon Musk attacca Linkedin e lo definisce "cringe"

Elon Musk ha lanciato un attacco frontale a LinkedIn, definendolo "insopportabilmente cringe" in uno dei suoi ultimi tweet. Le sue parole hanno immediatamente suscitato un acceso dibattito, anche se dietro la critica si nasconde qualcosa di più profondo. "I dirigenti delle aziende di servizi pubblici tedesche, sostenitori dell’Energiewende – si legge nel post rilanciato da Musk – stanno iniziando a farsi prendere dal panico dopo la sconvolgente siccità eolica durata 12 giorni di questo mese. Questa mattina, il Ceo di RWE, Markus Krebber, ha pubblicato su LinkedIn un appello disperato per un’alimentazione elettrica più “sicura”. La situazione sta arrivando al punto di rottura".

Quindi l'origine di questa polemica sembra risalire a un post pubblicato su LinkedIn da Markus Krebber, amministratore delegato di RWE, una grande azienda tedesca che opera nel settore delle energie rinnovabili. Krebber aveva discusso della crisi energetica in Germania, lamentando l’assenza di investimenti in capacità energetica sufficiente, che aveva portato a un aumento vertiginoso dei costi dell’elettricità. Musk ha quindi pensato di commentare l'accaduto soprattutto perchè le dichiarazioni di Krebber sarebbero in netto contrasto con le sue stesse opinioni, alimentando ulteriormente il suo disprezzo per LinkedIn.

Tuttavia, l'attacco di Musk a LinkedIn non è una novità. Già nel 2023, aveva espresso il suo fastidio verso il social network professionale, dichiarando che il livello di imbarazzo nel ricevere link a LinkedIn era talmente alto che preferiva ricevere i curriculum via email. Oppure nel 2023, Musk aveva lanciato l'account "TwitterHiring", ora noto come "XHiring", alimentando speculazioni su un possibile interesse verso LinkedIn.