Trump, mossa pro Musk: annunciate regole meno rigide negli Usa per le auto a guida autonoma. Il titolo Tesla vola

Trump, leggi meno rigide per le auto a guida autonoma. Esulta Musk e il titolo di Tesla alla Borsa di New York vola

Mentre Trump si prepara a tornare alla ribalta politica e tra due mesi sarà di nuovo alla Casa Bianca a guidare gli Stati Uniti, Musk, con le sue aziende Tesla, SpaceX e Neuralink, guarda a un futuro in cui l’innovazione tecnologica e la deregolamentazione possano accelerare il progresso nel campo dell’intelligenza artificiale, della guida autonoma e delle telecomunicazioni. Il presidente eletto ha aperto a questa possibilità, soprattutto per quanto riguarda la guida autonoma che potrebbe presto avere regole meno rigide che naturalmente permetteranno al patron di Tesla di incrementare ulteriormente i suoi guadagni.

Le azioni di Tesla sono balzate questa mattina, in seguito alla notizia secondo cui il team di transizione del presidente eletto Donald Trump sta pianificando di rendere un quadro federale per regolamentare i veicoli a guida autonoma una priorità assoluta per il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti.

Nelle negoziazioni pre-mercato negli Usa, infatti, le azioni Tesla sono aumentate dell'8,38%, questo è avvenuto dopo il rilascio del rapporto Bloomberg News, che citava fonti anonime vicine alla questione. Questa collaborazione tra Trump e Musk potrebbe catalizzare un'evoluzione accelerata nell’uso dell’intelligenza artificiale non solo in ambito commerciale, ma anche a livello geopolitico, sollevando al contempo nuove questioni etiche e di sicurezza. I possibili benefici derivanti dalla nuova presidenza Trump per Musk e le sue aziende spaziano dall’influenza sulle normative (incluse quelle su lavoro e ambiente), alla riduzione delle aliquote fiscali, alla possibilità di ottenere un maggior numero di contratti governativi per SpaceX.