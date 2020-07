Francia, le dimissioni del premier Philippe? Faceva ombra allo 'zoppicante' Macron

Governi. Si è dimesso il premier. A Roma, Giuseppi Conte? No, a Parigi, Edouard Philippe, 50 anni, timoroso, evidentemente, che i francesi, arrabbiati e più poveri dopo il Covid-19, decidano di scendere in piazza, come fecero, nei mesi pre-pandemia, i Gilet Gialli.

Il nuovo primo ministro francese è Jean Castex, 55 anni. È un tecnico, alto funzionario, esperto in questioni sanitarie, in passato, vicino a Sarkozy, come il nuovo ministro dell’Interno, Frederic Péchenard.

Macron, zoppicante nei sondaggi, aveva annunciato, prima del voto di domenica, la necessità di “reinventarsi”, indicando un “nuovo cammino”, da percorrere con una “nuova squadra”. Obiettivo: riprendere in mano, in prima persona, le redini della strategia politica del Paese, nei 21 mesi che mancano alle presidenziali. Philippe – decollato nei sondaggi e più popolare di Macron, dopo la buona gestione della pandemia – era una presenza troppo ingombrante per l’ego e le idee dell’Eliseo.Castex gli garantisce, invece, una grande conoscenza della macchina dello Stato e degli organismi territoriali, ha lavorato a lungo al ministero della Salute (cosa che non guasta, nell’era del Covid-19) e incarna quel “gollismo sociale” – come sottolineano fonti dell’Eliseo – che consente a Macron di guadagnare spazio verso il centro, in vista della sfida del 2022 con Marine Le Pen.

A differenza del collega italiano, Philippe, pur dopo alcuni addii a LREM, il movimento fondato dal successore di Hollande, all’Assemblea nazionale, poteva contare su un’ampia maggioranza di deputati, eletti, compreso il premier, dai francesi, 3 anni fa... E l’ex inquilino di Matignon è uno dei pochi leader ad essere uscito bene dalle municipali di domenica scorsa, essendo stato plebiscitato Sindaco di Le Havre.La seconda tornata di amministrative ha sancito, invece, la disfatta per En Marche, mentre l’onda ecologista ha travolto grandi città francesi, da Lione e Marsiglia fino a Bordeaux.