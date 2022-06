Francia, primo flop di Melenchon. In Parlamento la sinistra si divide

Con la sinistra divisa, Rassemblement National di Marine Le Pen prima forza di opposizione



Prime crepe nell'unione della gauche francese (Nupes) all'indomani delle elezioni legislative. Oltre al Partito socialista (Ps), anche Europe-Ecologie-Les-Verts (Eelv) e Partito comunista (PCF) si oppongono alla proposta formulata da Jean-Luc Melenchon (La France Insoumise) di formare un unico gruppo all'Assemblea nazionale sotto l'unica etichetta della coalizione Nupes (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale).

Interpellati dalla France Presse, socialisti, verdi e comunisti dicono che il patto di coalizione firmato a inizio maggio con Me'lenchon prevedeva gruppi distinti in parlamento. "Non si e' mai parlato di un gruppo unico. Ci sara' un gruppo socialista all'Assemblea nazionale", afferma il portavoce del Partito socialista, Pierre Jouvet. Stessa musica da Europe-Ecologie-Les-Verts. "Fondersi in un gruppo unico e' escluso", dichiara il portavoce ecologista Alain Coulombel mentre fonti vicine al segretario comunista Fabien Roussel (PCF) si dicono "favorevoli ad un inter-gruppo ma non ad un gruppo comune" all'Assemble'e Nationale.

Francia, Nupes: Melenchon vuole gruppo unico in parlamento - "La Nouvelle union populaire e'cologique et sociale (Nupes) dovrebbe costituirsi con un solo gruppo" parlamentare all'Assemblea Nazionale: questa la proposta avanzata dal leader della Gauche riunita (Nupes) nonche' fondatore della France Inoumise (LFI), Jean-Luc Melenchon, timoroso che l'ottenimento di 89 seggi da parte del Rassemblement National di Marine Le Pen (RN) possa in qualche modo rimettere in discussione il suo "status" di primo oppositore a Emmanuel Macron. La Nupes e' composta da diversi possibili gruppi parlamentari. Oltre a France Insoumise, aderiscono alla coalizione della sinistra francese il Partito Socialista (PS), Europe-Ecologie les Verts (EELV) e il Partito comunista francese (PCF). "Se ci fosse un solo gruppo, l'opposizione si chiamerebbe Nupes, senza alcuna discussione", ha sottolineato Me'lenchon. Ma la sua proposta gia' divide le varie anime della Gauche. Per la deputata socialista, Vale'rie Rabault, presidente uscente del gruppo socialista all'Assemblea, "la Gauche e' plurale, rappresentata nella sua diversita' all'Assemblea nazionale. E' una forza al servizio del popolo francese. Voler eliminare questa diversita' e' un errore, mi oppongo".