Germania, agguato in una chiesa di Amburgo: una strage. Sette morti e 8 feriti

Germania, strage ad Amburgo. Terribile sparatoria in chiesa. I dettagli

Strage in una chiesa di Testimoni di Geova ad Amburgo in Germania. Una sparatoria è avvenuta giovedì sera, intorno alle 21, all'interno di una Sala del Regno durante una celebrazione. Secondo le ricostruzioni, un uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco e diverse persone, almeno sette secondo i media, sono rimaste uccise e altre 8 ferite. Tra i morti - spiega la Polizia - c'è anche l'attentatore. Le forze dell'ordine di Amburgo sono intervenute sul posto anche con l'aiuto dei reparti speciali. Un portavoce della Polizia ha precisato che, al momento, "non ci sono indizi che vi siano persone in fuga". Ma le autorità hanno comunque invitato i cittadini a non uscire di casa.

Oltre alle sei vittime accertate nella strage in un tempio dei Testimoni di Geova ad Amburgo sarebbe stato trovato dalla polizia al piano superiore un settimo corpo, che potrebbe appartenere all'attentatore (o uno degli attentatori). Lo riferisce Bild, citando fonti della polizia di Amburgo. Secondo le prime ricostruzioni, attorno alle 21 una o più persone armate avrebbero aperto il fuoco nella chiesa che si trova nel quartiere Alsterdorf per poi fuggire. La polizia, intervenuta con moltissimi mezzi e uomini, ha disposto un perimetro di sicurezza transennato ma soprattutto ha invitato gli abitanti della città a non uscire di casa stabilendo lo stato di massima allerta.