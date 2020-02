Germania, un'auto investe la folla durante la parata di Carnevale

Germania, auto su folla a parata di Carnevale: almeno 15 feriti

Un'auto ha investito una folla di persone che partecipavano a una parata di Carnevale a Volkmarsen, in Germania. Secondo Deutsche Welle, vi sono diversi feriti, almeno 15, a comunicarlo è RaiNews. L'autista del veicolo piombato sulla folla è stato arrestato: lo riferisce la polizia, presente con molti mezzi sul posto. Le autorità finora non hanno fornito ulteriori precisazioni sul numero dei feriti e sulla dinamica dell'incidente. Dopo la strage di Hanau, che si trova sempre in Assia, il ministero dell'Interno aveva aumentato i dispositivi di sicurezza in tutto il Paese.