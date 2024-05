Germania, i giudici sull'Afd: "Sono estremisti di destra, vanno sorvegliati"

Germania, Afd finisce sotto sorveglianza: "Sospetto estremismo di destra"

Un tribunale tedesco si è espresso ancora una volta sul partito Afd, il verdetto è stato netto: "Sospetto estremismo di destra". Per questo il servizio di intelligence nazionale tedesco, l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, sottoscrivendo una sentenza del Tribunale amministrativo superiore della Renania Settentrionale-Vestfalia, ha stabilito che è corretto "sorvegliarli". Contro la sentenza del 2022 l'Afd era ricorsa in appello. La pronuncia della Corte di Muenster non è vincolante: anche se non è prevista la possibilità di un appello presso la stessa istanza giuridica, l'Afd ha ancora la possibilità di rivolgersi alla Corte amministrativa federale a Lipsia.

I responsabili del partito hanno fatto sapere di non condividere la decisione e di essere pronti a ricorrere in altri gradi di giudizio. Nel procedimento d’appello, l’AfD si è difesa dal fatto che l’Ufficio per la protezione della Costituzione ha inserito l’intero partito, la cosiddetta "ala", ora sciolta, e l’organizzazione giovanile Junge Alternative, tra i casi di sospetto estremismo, ma il tribunale ha confermato il primo verdetto.